Самый результативный форвард «Краматорска» продолжит карьеру в чемпионате Беларуси

Эдуард Гринь подписал контракт с «Динамо-Молодечно»

Эдуард Гринь / Фото: УХЛ

Форвард Эдуард Гринь продолжит карьеру в «Динамо-Молодечно», сообщила пресс-служба белорусского клуба.

В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Краматорск», где набрал 39 (21+18) баллов в 39 встречах «регулярки» и 1 (1+0) балл в трех играх плей-офф.

Ранее «Краматорск» объявил о назначении нового главного тренера, а также подписал игрока с опытом выступлений в США и Канаде.

Напомним, бывший форвард «Кременчуга» считает, что чемпионаты Украины и Беларуси сопоставимы по уровню.