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Савицкий: «Нужно по-спортивному более зло и страстно выглядеть в атаке»

Наставник «Кременчуга» – о поражении от «Мариуполя»


Хоккей УХЛ
08:18
Савицкий: «Нужно по-спортивному более зло и страстно выглядеть в атаке»
Александр Савицкий / Фото - УХЛ
Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий в интервью пресс-службе УХЛ поделился эмоциями после поражения от «Мариуполя» в матче регулярного чемпионата (1:2).

«Забросили всего одну шайбу, что недостаточно для победы, хотя у нас были неплохие голевые моменты. Но, видимо, два выигрыша расхолодили бдительность у наших нападающих, не было уверенности, как в предыдущих матчах. Но самое главное – соперник сегодня играл хорошо. «Мариуполь» хороший и по составу, и по игре, да и вратарь у них удачно сыграл. Обидное поражение, могли не проиграть. Нужно по-спортивному более зло и страстно выглядеть в атаке».


Сегодня два очка и победный гол на счету Виктора Тютченко, который перед этим сезоном из «Кременчуга» перешел в «Мариуполь». Что скажите по этому поводу?

«Виктор – хороший нападающий, который многое сделал для нашего клуба. Но такова спортивная жизнь, что сегодня он игрок «Мариуполя».


Не было сожаления, что он играл не за «горожан»?

«Такие эмоциональные всплески у игроков в поединках против своих бывших команд сплошь и рядом, когда они удачно выступают. Будем надеяться, что Виктор в следующих встречах будет менее удачным против нас».


Следующий матч 26 сентября с «Донбассом». У Артема Дубинина закончится трехматчевая дисквалификация, будут изменения в составе?

«Я не сторонник менять звенья, но посмотрим видео, проанализируем и решим».


Что ожидаете от матча с принципиальным соперником «Донбассом»?

«Переварим сейчас матч с «Мариуполем», а настраиваться на следующий поединок будем позднее».

Напомним, в другом матче игрового дня «Донбасс» устроил разгром «Днепру».
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Савицкий ХК Кременчуг ХК Мариуполь

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