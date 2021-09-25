Савицкий: «Удалось переломить ход поединка в свою сторону»
Савицкий: «Нужно по-спортивному более зло и страстно выглядеть в атаке»
Наставник «Кременчуга» – о поражении от «Мариуполя»
Александр Савицкий / Фото - УХЛГлавный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий в интервью пресс-службе УХЛ поделился эмоциями после поражения от «Мариуполя» в матче регулярного чемпионата (1:2).
«Забросили всего одну шайбу, что недостаточно для победы, хотя у нас были неплохие голевые моменты. Но, видимо, два выигрыша расхолодили бдительность у наших нападающих, не было уверенности, как в предыдущих матчах. Но самое главное – соперник сегодня играл хорошо. «Мариуполь» хороший и по составу, и по игре, да и вратарь у них удачно сыграл. Обидное поражение, могли не проиграть. Нужно по-спортивному более зло и страстно выглядеть в атаке».
Сегодня два очка и победный гол на счету Виктора Тютченко, который перед этим сезоном из «Кременчуга» перешел в «Мариуполь». Что скажите по этому поводу?
«Виктор – хороший нападающий, который многое сделал для нашего клуба. Но такова спортивная жизнь, что сегодня он игрок «Мариуполя».
Не было сожаления, что он играл не за «горожан»?
«Такие эмоциональные всплески у игроков в поединках против своих бывших команд сплошь и рядом, когда они удачно выступают. Будем надеяться, что Виктор в следующих встречах будет менее удачным против нас».
Следующий матч 26 сентября с «Донбассом». У Артема Дубинина закончится трехматчевая дисквалификация, будут изменения в составе?
«Я не сторонник менять звенья, но посмотрим видео, проанализируем и решим».
Что ожидаете от матча с принципиальным соперником «Донбассом»?
«Переварим сейчас матч с «Мариуполем», а настраиваться на следующий поединок будем позднее».
Напомним, в другом матче игрового дня «Донбасс» устроил разгром «Днепру».
Комментарии 0