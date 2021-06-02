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Сборная Беларуси отправится домой на автобусе

Латвия запретила авиационное сообщение с Беларусью

Хоккей Чемпионат мира
11:59
Сборная Беларуси отправится домой на автобусе
Фото: iihf

Завершившая выступления на чемпионате мира сборная Беларуси отправится домой на автобусе. Об этом сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе».

Также известно, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента пытался организовать вылет в Минск.

Отметим, что Латвия ограничила авиасообщения с Беларусью 25 мая из-за политической ситуации в стране.

Напомним, в последнем матче чемпионата мира Беларусь была разгромлена Россией.

Источник: tass.ru Карен Агабекян
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Теги

сборная России (хоккей) сборная Беларуси (хоккей)

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