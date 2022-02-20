Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом
Сборная Финляндии впервые в своей истории стала победителем олимпийского хоккейного турнира. В финале Пекина-2022 финны обыграли команду Олимпийского комитета России.
Россияне первыми отличились заброшенной шайбой, однако финны переломили ход игры, ответив двумя голами во втором и третьем периодах. Как итог – победа сборной Финляндии со счетом 2:1.
До этого Финляндия дважды играла в финале Олимпийских игр, но оба раза уступала: в 1988 и 2006 годах.
Таким образом, золото Пекина-2022 досталось Финляндии, серебро – ОКР, бронза – Словакии.
Олимпийские игры. Финал:
Финляндия – ОКР 2:1 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17, ГБ
1:1 Покка (Бьорнинен, Охтамаа), 23:28
2:1 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа), 40:31
Вратари: Сятери – Федотов.
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