Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом

Финны сумели совершить камбэк

Фото: IIHF

Сборная Финляндии впервые в своей истории стала победителем олимпийского хоккейного турнира. В финале Пекина-2022 финны обыграли команду Олимпийского комитета России.

Россияне первыми отличились заброшенной шайбой, однако финны переломили ход игры, ответив двумя голами во втором и третьем периодах. Как итог – победа сборной Финляндии со счетом 2:1.

До этого Финляндия дважды играла в финале Олимпийских игр, но оба раза уступала: в 1988 и 2006 годах.

Таким образом, золото Пекина-2022 досталось Финляндии, серебро – ОКР, бронза – Словакии.

Олимпийские игры. Финал:

Финляндия – ОКР 2:1 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17, ГБ

1:1 Покка (Бьорнинен, Охтамаа), 23:28

2:1 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа), 40:31

Вратари: Сятери – Федотов.