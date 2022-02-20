Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
17:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Хоккей (2 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:20
Телемагазин
11:15
Баскетбол. Суперлига Windrose. Днепр - Одесса

Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом

Финны сумели совершить камбэк
Olympics Пекин-2022
08:31
Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом
Фото: IIHF

Сборная Финляндии впервые в своей истории стала победителем олимпийского хоккейного турнира. В финале Пекина-2022 финны обыграли команду Олимпийского комитета России.

Россияне первыми отличились заброшенной шайбой, однако финны переломили ход игры, ответив двумя голами во втором и третьем периодах. Как итог – победа сборной Финляндии со счетом 2:1.

До этого Финляндия дважды играла в финале Олимпийских игр, но оба раза уступала: в 1988 и 2006 годах.

Таким образом, золото Пекина-2022 досталось Финляндии, серебро – ОКР, бронза – Словакии.

Олимпийские игры. Финал:

Финляндия – ОКР 2:1 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев), 07:17, ГБ

1:1 Покка (Бьорнинен, Охтамаа), 23:28

2:1 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа), 40:31

Вратари: Сятери – Федотов.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом
Сборная Финляндии обыграла ОКР и впервые стала олимпийским чемпионом
Пекин-2022
08:31
«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
«Бостон» в овертайме дожал «Торонто», «Сиэтл» проиграл «Калгари»
НХЛ
08:09
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
07:53
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
07:37
Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Алексей Емельянов: «Донбасс» играет только на победу»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 22:00
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Карабаджак: «С такой командой, как «Донбасс», тяжело играть на равном уровне»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 21:45
Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
Сенсация! Сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр
Пекин-2022
19 февраля 17:53
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
«Донбасс» увеличил победную серию до 12 матчей, забросил десять шайб «Альтаиру»
Хоккейная Суперлига
19 февраля 17:09
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Сбил бутылку с ворот! Шедевр от Андрея Сигарева. Видео
Хоккейная Суперлига
19 февраля 16:57
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
20
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости