Канада едва не упустила победу над Казахстаном
Сборная Швеции переиграла Великобританию на чемпионате мира
Шведы продолжают борьбу за плей-офф
18:30
Сборная Швеции переиграла команду Великобритании / фото - iihf.com
Сборная Швеции переиграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира-2021. Для выхода в плей-офф шведам обязательно нужна победа над Россией 31 мая.
Швеция – Великобритания 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Кирк (Филлипс), 07:20
1:1 Серенсен (Олофссон, Теммернес), 15:18, ГБ
2:1 Пудас (Пилут, Вингерли), 27:00
3:1 Кемпе (Серенсен), 32:08
4:1 Кемпе (Серенсен), 52:34
Вратари: Фаст – Боунс
Сборная Швеции уступила команде Чехии на чемпионате мира-2021.
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