Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 7
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
20:15 Дания - Беларусь 1:1 1-й период
20:15 Латвия - Норвегия 1:1 1-й период
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания 4:1 Окончен
16:15 Казахстан - Канада 2:4 Окончен
20:15 Дания - Беларусь 1:1 1-й период
20:15 Латвия - Норвегия 1:1 1-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Италия - Казахстан -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Запланирован
16:15 Норвегия - США -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Отменен
20:15 Словакия - Дания -:- Запланирован
20:15 Германия - Финляндия -:- Запланирован

Сборная Швеции переиграла Великобританию на чемпионате мира

Шведы продолжают борьбу за плей-офф
Хоккей Чемпионат мира
18:30
Сборная Швеции переиграла Великобританию на чемпионате мира
Сборная Швеции переиграла команду Великобритании / фото - iihf.com

Сборная Швеции переиграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира-2021. Для выхода в плей-офф шведам обязательно нужна победа над Россией 31 мая.

Швеция – Великобритания 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Кирк (Филлипс), 07:20

1:1 Серенсен (Олофссон, Теммернес), 15:18, ГБ

2:1 Пудас (Пилут, Вингерли), 27:00

3:1 Кемпе (Серенсен), 32:08

4:1 Кемпе (Серенсен), 52:34

Вратари: Фаст – Боунс

Сборная Швеции уступила команде Чехии на чемпионате мира-2021.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Швеции (хоккей) сборная Великобритании (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

ЧМ-2021. Швеция – Великобритания. Видео трансляция
ЧМ-2021. Швеция – Великобритания. Видео трансляция
Хоккей Чемпионат мира
08:23
Форвард сборной Швеции: «Нож к горлу, у нас нет другого выбора»
Форвард сборной Швеции: «Нож к горлу, у нас нет другого выбора»
Хоккей Чемпионат мира
07:36
Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Чехия одержала сверхволевую победу над Швецией, которая рискует не выйти из группы
Хоккей Чемпионат мира
27 мая 22:42
Великобритания неожиданно победила Беларусь в основное время
Великобритания неожиданно победила Беларусь в основное время
Хоккей Чемпионат мира
26 мая 22:55
Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира
Сборная Швеции одержала первую победу на чемпионате мира
Хоккей Чемпионат мира
25 мая 22:40
Дания в овертайме обыграла Великобританию
Дания в овертайме обыграла Великобританию
Хоккей Чемпионат мира
25 мая 19:22

Новости: Хоккей

Канада едва не упустила победу над Казахстаном
Канада едва не упустила победу над Казахстаном
Чемпионат мира
18:34
Сборная Швеции переиграла Великобританию на чемпионате мира
Сборная Швеции переиграла Великобританию на чемпионате мира
Чемпионат мира
18:30
ЧМ-2021. Германия – Финляндия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Германия – Финляндия. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:35
ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:25
ЧМ-2021. Норвегия – США. Видео трансляция
ЧМ-2021. Норвегия – США. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:14
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:10
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
Чемпионат мира
17:01
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
Чемпионат мира
16:54
В Киеве состоялся конгресс Украинской хоккейной ассоциации
В Киеве состоялся конгресс Украинской хоккейной ассоциации
15:15
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Дания – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Дания – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Латвия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Великобритания. Видео трансляция
29 мая 12:15
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Италия – Казахстан. Видео трансляция
29 мая 12:15
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
29 мая 16:15
ЧМ-2021. Норвегия – США. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Норвегия – США. Видео трансляция
29 мая 16:15
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
29 мая 20:15
ЧМ-2021. Германия – Финляндия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Финляндия. Видео трансляция
29 мая 20:15
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55