Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов
Сборная Украины минимально уступила Венгрии на Euro Hockey Challenge
Сине-желтые завершили выступления на Мемориале Тамаша Шаркози с 1 баллом
19:37
Фото: ФХУ
Сборная Украины уступила Венгрии на Мемориале Тамаша Шаркози со счетом 1:2.
Единственную шайбу за сине-желтых забросил Андрей Михнов.
Венгрия – Украина 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 Галло (Гарат, Себок, больш.), 00:53;
1:1 Михнов (Смирнов, Мажуга, больш.), 6:20;
2:1 Галло (Себок, Винс, больш.), 24:03;
Украина: Петров (Кубрицкий); Матусевич - Рыбалко, Алексеев - Мажуга, Ратушный - Толстушко, Смирнов - Сысак; Лялька-Нименко-Павленко, Кузьменко - Михнов - Рубан, Гриценко - Савченко - Ворона, Благой - Костиков - Мазур.
Таким образом, турнир Украина закончила с 1 баллов в активе, который был заработан в проигранном по буллитам матче против Италии.