Сборную Китая могут лишить права участия в домашнем олимпийском турнире

Это случится из-за слабости команды





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На Олимпийских играх в Пекине сборную Китая могут лишить места в хоккейном турнире, сообщает AFP.



По словам нового президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, такой вопрос возник из-за слабости китайской команды.

«Такой вопрос действительно существует. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем IIHF, а решение примут позже.

Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Подобніе явления не нужны ни Китаю, ни хоккею».

Напомним, ранее в IIHF возмутились проявлением расизма в матче Украинской хоккейной лиги.