«Сокол» узнал соперников по второму раунду Континентального Кубка IIHF
Сборную Китая могут лишить права участия в домашнем олимпийском турнире
Это случится из-за слабости команды
28 сентября 15:04
Фото: RFI
На Олимпийских играх в Пекине сборную Китая могут лишить места в хоккейном турнире, сообщает AFP.
По словам нового президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, такой вопрос возник из-за слабости китайской команды.
«Такой вопрос действительно существует. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем IIHF, а решение примут позже.
Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Подобніе явления не нужны ни Китаю, ни хоккею».
Напомним, ранее в IIHF возмутились проявлением расизма в матче Украинской хоккейной лиги.
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