«Донбасс» пополнил состав вратарем сборной Украины
Сегодня исполняется 9 лет победе «Донбасса» в Континентальном Кубке
До сих пор эта победа остается самой главной для дончан на европейской арене
07:31
Фото: ХК Донбасс
13 января 2013 года на Арене Дружба в Донецке «Донбасс» обыграл «Руан» со счетом 7:1 и впервые в своей истории стал победителем Континентального Кубка.
Тогда в составе «Донбасса», который тренировал Юлиус Шуплер, по дублю сделали Сергей Варламов и Туомас Киискинен, еще по одному голу себе в актив записали Клэй Уилсон, Сергей Перетягин и Петер Подхрадски.
Напомним, ранее «Донбасс» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги обыграл киевский СК «Сокол».
Комментарии 0