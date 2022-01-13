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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+
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02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 3:2 Окончен
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс 2:1 Окончен
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18:30 Донбасс - Краматорск -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован

Сегодня исполняется 9 лет победе «Донбасса» в Континентальном Кубке

До сих пор эта победа остается самой главной для дончан на европейской арене
Хоккей Хоккей в Европе
07:31
Сегодня исполняется 9 лет победе «Донбасса» в Континентальном Кубке
Фото: ХК Донбасс

13 января 2013 года на Арене Дружба в Донецке «Донбасс» обыграл «Руан» со счетом 7:1 и впервые в своей истории стал победителем Континентального Кубка.

Тогда в составе «Донбасса», который тренировал Юлиус Шуплер, по дублю сделали Сергей Варламов и Туомас Киискинен, еще по одному голу себе в актив записали Клэй Уилсон, Сергей Перетягин и Петер Подхрадски.

Напомним, ранее «Донбасс» в рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги обыграл киевский СК «Сокол».

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Теги

Континентальный кубок IIHF Донбасс

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