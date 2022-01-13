Сегодня исполняется 9 лет победе «Донбасса» в Континентальном Кубке

До сих пор эта победа остается самой главной для дончан на европейской арене

Фото: ХК Донбасс

13 января 2013 года на Арене Дружба в Донецке «Донбасс» обыграл «Руан» со счетом 7:1 и впервые в своей истории стал победителем Континентального Кубка.



Тогда в составе «Донбасса», который тренировал Юлиус Шуплер, по дублю сделали Сергей Варламов и Туомас Киискинен, еще по одному голу себе в актив записали Клэй Уилсон, Сергей Перетягин и Петер Подхрадски.