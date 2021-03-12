Сергей Варламов: «Высказывания Шахрайчука как минимум – некорректные»

Эксклюзив Сергей Варламов

Накануне новый главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук дал свое первое больше интервью на новом посту. Некоторые тезисы из него показались неоднозначными.

Мы обратились к другому бывшему игроку нашей национальной команды, а сегодня генеральному директору Украинской хоккейной лиги – Сергею Варламову, чтобы узнать его реакцию на слова свежеиспеченного наставника сборной.

– Вы читали интервью вашего бывшего партнера по сборной Вадима Шахрайчука?

– Да, конечно. Всегда интересно узнать, как будет работать новый тренерский штаб сборной, какие у него планы. Ведь сборная – это главная команда нашей страны. Я играл в ней, я и сейчас, конечно же, поддерживаю ее. Жалко только, что давно не было официальных игр с ее участием, но виной всему коронавирус.

– В первую очередь интересно, что вы как представитель УХЛ думаете о словах о «неконкурентноспособном чемпионате»?

– Конечно же, высказывания Вадима Шахрайчука как минимум некорректные. Хотя, хотелось бы узнать с какими лигами он сравнивает наш чемпионат. Важно понимать, что наши клубы, несмотря на пандемию и сложные обстоятельства, смогли провести интересный и интригующий чемпионат. Было много матчей с сенсациями. Вот совсем недавно «Мариуполь» обыграл действующего чемпиона «Кременчуг». Возродившийся киевский «Сокол» неплохо ворвался в сезон и является претендентом на медали. Клубы тратят деньги для того, чтобы хоккей в Украине жил и был интересным. Я считаю, что нынешний сезон – лучший в истории чемпионатов Украины в спортивном смысле. Я не слежу за чемпионатом Румынии, где работает Вадим Шахрайчук, но их сильнейшую команду «Корону» донецкий «Донбасс» в последнем розыгрыше Континентального кубка разгромил со счетом 7:1. Потом в полуфинальном раунде украинскому клубу не хватило полушага в борьбе с белорусским «Неманом», казахстанским «Бейбарысом» и польской «Краковией», чтобы выйти в финал.

– А как вы относитесь к вопросу натурализации и к тому, что Шахрайчук не видит в УХЛ легионеров, которые могли бы усилить сборную Украины?

– Я считаю, что у нас в чемпионате есть достойные иностранные игроки. А вопрос натурализации – это вообще очень масштабная тема. О ней нужно говорить отдельно, хорошо все проанализировав.

– А вы что-то слышали об отказе ФХУ от турнира в Польше, для того чтобы УХЛ могла спокойно доиграть плей-офф?

– Нет. Для меня это стало новостью. У нас есть календарь, впереди самая важная часть чемпионата. Да и куда ехать? Достаточно просто почитать новости… В Европе до сих пор очень сложные все передвижения из-за пандемии коронавируса. Не совсем понятно зачем нашей сборной участие в таком турнире в апреле, ведь и чемпионата мира не будет.

– А будет ли сбор национальной команды в мае и каким будет сотрудничество лиги и ФХУ в следующем сезоне?