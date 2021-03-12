Сергей Варламов: «Высказывания Шахрайчука как минимум – некорректные»
Генеральный директор УХЛ прокомментировал некоторые тезисы из интервью нового главного тренера сборной Украины
Накануне новый главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук дал свое первое больше интервью на новом посту. Некоторые тезисы из него показались неоднозначными.
Мы обратились к другому бывшему игроку нашей национальной команды, а сегодня генеральному директору Украинской хоккейной лиги – Сергею Варламову, чтобы узнать его реакцию на слова свежеиспеченного наставника сборной.
– Вы читали интервью вашего бывшего партнера по сборной Вадима Шахрайчука?
– Да, конечно. Всегда интересно узнать, как будет работать новый тренерский штаб сборной, какие у него планы. Ведь сборная – это главная команда нашей страны. Я играл в ней, я и сейчас, конечно же, поддерживаю ее. Жалко только, что давно не было официальных игр с ее участием, но виной всему коронавирус.
– В первую очередь интересно, что вы как представитель УХЛ думаете о словах о «неконкурентноспособном чемпионате»?
– Конечно же, высказывания Вадима Шахрайчука как минимум некорректные. Хотя, хотелось бы узнать с какими лигами он сравнивает наш чемпионат.
Важно понимать, что наши клубы, несмотря на пандемию и сложные обстоятельства, смогли провести интересный и интригующий чемпионат. Было много матчей с сенсациями. Вот совсем недавно «Мариуполь» обыграл действующего чемпиона «Кременчуг». Возродившийся киевский «Сокол» неплохо ворвался в сезон и является претендентом на медали.
Клубы тратят деньги для того, чтобы хоккей в Украине жил и был интересным.
Я считаю, что нынешний сезон – лучший в истории чемпионатов Украины в спортивном смысле.
Я не слежу за чемпионатом Румынии, где работает Вадим Шахрайчук, но их сильнейшую команду «Корону» донецкий «Донбасс» в последнем розыгрыше Континентального кубка разгромил со счетом 7:1.
Потом в полуфинальном раунде украинскому клубу не хватило полушага в борьбе с белорусским «Неманом», казахстанским «Бейбарысом» и польской «Краковией», чтобы выйти в финал.
– А как вы относитесь к вопросу натурализации и к тому, что Шахрайчук не видит в УХЛ легионеров, которые могли бы усилить сборную Украины?
– Я считаю, что у нас в чемпионате есть достойные иностранные игроки. А вопрос натурализации – это вообще очень масштабная тема. О ней нужно говорить отдельно, хорошо все проанализировав.
– А вы что-то слышали об отказе ФХУ от турнира в Польше, для того чтобы УХЛ могла спокойно доиграть плей-офф?
– Нет. Для меня это стало новостью. У нас есть календарь, впереди самая важная часть чемпионата. Да и куда ехать? Достаточно просто почитать новости… В Европе до сих пор очень сложные все передвижения из-за пандемии коронавируса.
Не совсем понятно зачем нашей сборной участие в таком турнире в апреле, ведь и чемпионата мира не будет.
– А будет ли сбор национальной команды в мае и каким будет сотрудничество лиги и ФХУ в следующем сезоне?
– Контракты у игроков с клубами заканчиваются в апреле, в мае они занимаются, чем хотят. Но, как бывший игрок, я не очень понимаю зачем нужен сбор в мае. После такого непростого для каждого человека года и в чемпионате Украины, и в жизни в целом. Наши игроки доиграли прошлый чемпионат, сыграли интенсивный новый сезон. Игрокам точно нужен отдых.
В будущем сезоне мы очень надеемся на расширение количества участников УХЛ, хотим провести еще более насыщенный регулярный чемпионат с большим количеством игр. Украинская хоккейная лига планирует закончить свой сезон как минимум за две недели до старта чемпионата мира в Дивизионе IB с участием нашей сборной. В феврале сделаем паузу, чтобы сборная могла принять участие в турнире Еврочелленджа.
Для нас главное – это работа, направленная на общий результат – успех украинского хоккея!
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