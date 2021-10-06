«Мариуполь» во второй раз в сезоне поиздевался над «Белым Барсом»
Сергей Витер: «Нам удалось наиграть позиционную атаку»
Тренер «Мариуполя» – о победе «стальных чаек» в матче с «Белым Барсом»
Фото: УХЛ
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал над «Белым Барсом» (11:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ:
Мы играли с молодой командой. Ребята старались.
Не повлияет сегодняшний большой счет на следующую игру с киевским «Соколом»?
Нет. Ребята не поймают «звезду». Наоборот. Нам нужно, чтобы некоторые игроки начали забрасывать, и в будущем нам с этим будет немного легче.
Удалось наиграть сегодня большинство, или меньшинство?
Сегодня нам удалось наиграть позиционную атаку.
Напомним, предыдущая встреча команд завершилась победой «Мариуполя» со счетом 7:0.
Комментарии 0