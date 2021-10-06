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Сергей Витер: «Нам удалось наиграть позиционную атаку»

Тренер «Мариуполя» – о победе «стальных чаек» в матче с «Белым Барсом»
Хоккей УХЛ
16:38
Сергей Витер: «Нам удалось наиграть позиционную атаку»
Фото: УХЛ

Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал над «Белым Барсом» (11:2) в матче регулярного чемпионата УХЛ:

Мы играли с молодой командой. Ребята старались.

Не повлияет сегодняшний большой счет на следующую игру с киевским «Соколом»?

Нет. Ребята не поймают «звезду». Наоборот. Нам нужно, чтобы некоторые игроки начали забрасывать, и в будущем нам с этим будет немного легче.

Удалось наиграть сегодня большинство, или меньшинство?

Сегодня нам удалось наиграть позиционную атаку.

Напомним, предыдущая встреча команд завершилась победой «Мариуполя» со счетом 7:0.


Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Белый Барс ХК Мариуполь Сергей Витер

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