Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног

Видео грубого инцидента в регулярном чемпионате КХЛ





Стивен Кэмпфер / Фото: Ак Барс

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафует защитника казанского «Ак Барса» Стивена Кэмпфера за удар соперника клюшкой между ног. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника казанцев Стивена Кэмпфера по п.1.15 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу».





Отметим, что Кэмпфер во время матча с минским «Динамо» в конце первого периода ударил клюшкой между ног форварда минчан Романа Горбунова. За это он был удалён до конца встречи