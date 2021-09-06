«Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов. Набитые шишки, большой опыт и атмосфера праздника
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
«Донбасс» набрал уже 4 очка в Лиге чемпионов
14:29
Олег Шишлянников / фото - ХК "Донбасс"
Нападающий «Донбасса» Олег Шишлянников поделился своими впечатлениями после второй игры в Лиге чемпионов. Команда Павла Микульчика на характере обыграла «Руан».
О начале матча.
«Лучше тяжело войти, но потом разогнаться и выиграть матч».
О камбэке.
«Мы шли командой – все вместе, одним кулаком. Получилось реализовать большинство – это и принесло нам победу».
О трибунах.
«Честно, мурашки по телу. Очень приятно играть – кайф получаешь от хоккея, от болельщиков».
О подготовке к следующим матчам.
« Сейчас нужно немного отдохнуть. Дальше тренер внесет какие-то коррективы, чтобы дальше готовиться. Тем более теперь у нас уже есть шаблоны того, как играют противники. Так что будем разбирать и готовиться».
Об изменениях после поражения.
«Делали все тоже самое. Просто разобрали противника, посмотрели, где его слабые стороны. Плюс мы извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут, отдаваться полностью».
Об игре в звене.
«Я думаю, что химия с прошлого сезона у нас осталась. Надо просто улучшать свою игру. Сейчас соперники другие и нужно под них подстраиваться, играть более ответственно».
Ранее свой комментарий о матче дал тренер дончан.