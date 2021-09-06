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Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»

«Донбасс» набрал уже 4 очка в Лиге чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
14:29
Шишлянников: «Извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут»
Олег Шишлянников / фото - ХК "Донбасс"

Нападающий «Донбасса» Олег Шишлянников поделился своими впечатлениями после второй игры в Лиге чемпионов. Команда Павла Микульчика на характере обыграла «Руан».

О начале матча.

«Лучше тяжело войти, но потом разогнаться и выиграть матч».  

О камбэке.

 

«Мы шли командой – все вместе, одним кулаком. Получилось реализовать большинство – это и принесло нам победу». 

О трибунах.

«Честно, мурашки по телу. Очень приятно играть – кайф получаешь от хоккея, от болельщиков». 

О подготовке к следующим матчам.

« Сейчас нужно немного отдохнуть. Дальше тренер внесет какие-то коррективы, чтобы дальше готовиться. Тем более теперь у нас уже есть шаблоны того, как играют противники. Так что будем разбирать и готовиться». 

Об изменениях после поражения.

«Делали все тоже самое. Просто разобрали противника, посмотрели, где его слабые стороны. Плюс мы извлекли урок с прошлого матча – нужно играть все 60 минут, отдаваться полностью». 

Об игре в звене.

«Я думаю, что химия с прошлого сезона у нас осталась. Надо просто улучшать свою игру. Сейчас соперники другие и нужно под них подстраиваться, играть более ответственно». 

Ранее свой комментарий о матче дал тренер дончан.

Антон Кривенко
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Донбасс Олег Шишлянников

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