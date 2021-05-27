Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников
Сборная Швейцарии добыла разгромную победу над командой Словакии. В четвертом матче группы B швейцарцы 8 раз отличились в воротах Гудачека.
Отметил, что половина голов пришлась на третий период, в котором словаки сумели забросить шайбу престижа в ворота Берра.
Напомним, что США победила хозяйку чемпионата мира-2021.
Чемпионат мира. Группа A
Швейцария – Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 Диас (Хофман, Андригетто), 09:47, ГБ
2:0 Андригетто (Диас, Хофман), 20:25
3:0 Лёффель (Шерве, Берчи), 25:17
4:0 Хофман (Корви, Лёффель), 36:11
5:0 Майер (Алатало, Курашев), 40:38
6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль), 44:34
6:1 Криштоф (Цегларик), 45:12
7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто), 54:03, ГБ
8:1 Лёффель (Мозер, Берчи), 54:03, ГБ
Вратари: Берра – Гудачек
Эта победа стала третьей для Швейцарии в четырех матчах. С 9-ю очками швейцарцы располагаются на третьем месте группе A.
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