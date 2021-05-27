Швейцария разнесла Словакию, забросив 8 шайб в ворота соперников

Словаки в третьем периоде смогли поразить ворота Берра

Фото: facebook.com/iihfhockey

Сборная Швейцарии добыла разгромную победу над командой Словакии. В четвертом матче группы B швейцарцы 8 раз отличились в воротах Гудачека.



Отметил, что половина голов пришлась на третий период, в котором словаки сумели забросить шайбу престижа в ворота Берра.

Напомним, что США победила хозяйку чемпионата мира-2021.

Чемпионат мира. Группа A

Швейцария – Словакия 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Шайбы:

1:0 Диас (Хофман, Андригетто), 09:47, ГБ

2:0 Андригетто (Диас, Хофман), 20:25

3:0 Лёффель (Шерве, Берчи), 25:17

4:0 Хофман (Корви, Лёффель), 36:11

5:0 Майер (Алатало, Курашев), 40:38

6:0 Курашев (Унтерзандер, Амбюль), 44:34

6:1 Криштоф (Цегларик), 45:12

7:1 Хофман (Амбюль, Андригетто), 54:03, ГБ

8:1 Лёффель (Мозер, Берчи), 54:03, ГБ

Вратари: Берра – Гудачек

Эта победа стала третьей для Швейцарии в четырех матчах. С 9-ю очками швейцарцы располагаются на третьем месте группе A.