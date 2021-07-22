«Сиэтл» дебютирует в НХЛ матчем с последним новичком лиги

Первой домашней встречей для «Кракенов» станет поединок с «Ванкувером»

Фото: twitter.com/SeattleKraken

Во время драфта расширения стали известны первые соперники новичка НХЛ «Сиэтла».



«Кракены» первый поединок в лиге проведут с последним новичком НХЛ «Вегасом» 12 октября – «Голден Найтс» провели первый поединок в НХЛ в 2017 году.

В первой встрече на домашней арене «Сиэтлу» будет противостоять «Ванкувер» 23 октября.

30 игроков, которых «Кракены» выбрали на драфте. Напомним, что главным тренером «Сиэтла» назначили Дэйва Хэкстола.