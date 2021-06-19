Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»

Лучший бомбардир прошлого сезона – о жеребьевке еврокубка

Андрей Сигарев / Фото: hcdonbass.com

Форвард «Донбасса» и лучший бомбардир сезона 2020-2021 УХЛ Андрей Сигарев, который ранее продлил контракт с клубом, прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, а также поделился планами по подготовке к старту сезона.



Мы с другими игроками посмотрели какие варианты могли быть, нам достались хорошие соперники. Но у нас есть очень хорошие шансы выйти из группы. Поэтому будем работать и тренироваться. С нетерпением жду новый сезон – это огромная мотивация. Мы стали чемпионами в прошлом сезоне, я стал лучшим бомбардиром и снайпером, но это только начало.

Напомним, что «Донбасс» дебютирует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда».