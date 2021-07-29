Скоро в Украине появятся 19 новых ледовых арен

На проект выделено почти 5,5 миллиарда гривен

Кирилл Тимошенко / Фото: dsnews.ua

В ближайшие годы в Украине появятся 19 новых ледовых арен в разных регионах страны, сообщил координатор программы «Велике будівництво» Кирилл Тимошенко.



Строительство уже начинается и войдет в активную фазу в 2022 году. На проект выделено 5,4 миллиарда гривен, из которых 4,7 миллиарда – с государственного бюджета.

Напомним, что «Донбасс» в следующем сезоне будет играть на ледовой арене «Краматорска».