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Скоро в Украине появятся 19 новых ледовых арен

На проект выделено почти 5,5 миллиарда гривен
Хоккей
16:16
Скоро в Украине появятся 19 новых ледовых арен
Кирилл Тимошенко / Фото: dsnews.ua

В ближайшие годы в Украине появятся 19 новых ледовых арен в разных регионах страны, сообщил координатор программы «Велике будівництво» Кирилл Тимошенко.

Строительство уже начинается и войдет в активную фазу в 2022 году. На проект выделено 5,4 миллиарда гривен, из которых 4,7 миллиарда – с государственного бюджета.

Напомним, что «Донбасс» в следующем сезоне будет играть на ледовой арене «Краматорска».

Источник: dsnews.ua Олег Шумейко-младший
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