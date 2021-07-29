Герцик стал игроком «Донбасса»
Скоро в Украине появятся 19 новых ледовых арен
На проект выделено почти 5,5 миллиарда гривен
16:16
Кирилл Тимошенко / Фото: dsnews.ua
В ближайшие годы в Украине появятся 19 новых ледовых арен в разных регионах страны, сообщил координатор программы «Велике будівництво» Кирилл Тимошенко.
Строительство уже начинается и войдет в активную фазу в 2022 году. На проект выделено 5,4 миллиарда гривен, из которых 4,7 миллиарда – с государственного бюджета.
Напомним, что «Донбасс» в следующем сезоне будет играть на ледовой арене «Краматорска».
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