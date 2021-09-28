Смерек не будет играть в УХЛ до тех пор, пока Денискина не дисквалифицируют

Джейлен Смерек / Фото: Донбасс

Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек опубликовал официальное заявление по поводу расистского скандала со своим участием.



Я также хотел бы поблагодарить ХК «Донбасс» за все, что они сделали для меня, и за поддержку, которую сообщество Донбасса оказало мне с момента этого инцидента. Эти ситуации очень тяжелые, и я твердо верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно! Поэтому я много думал о том , что будет дальше для меня в моей карьере , но на данный момент я решил, что возьму личный отпуск в ХК «Донбасс» и не буду играть в лиге до тех пор , пока Андрей Денискин не будет отстранен и удален из лиги . Спасибо».