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Смерек не будет играть в УХЛ до тех пор, пока Денискина не дисквалифицируют

Защитник поблагодарил «Донбасс» за поддержку, но из-за возникшей ситуации взял отпуск

Хоккей УХЛ
28 сентября 12:41
Смерек не будет играть в УХЛ до тех пор, пока Денискина не дисквалифицируют
Джейлен Смерек / Фото: Донбасс

Американский защитник «Донбасса» Джейлен Смерек опубликовал официальное заявление по поводу расистского скандала со своим участием.

«Сначала я просто хочу поблагодарить всех в мире и всех в хоккейном сообществе, а также моих друзей, семью и всех моих предыдущих товарищей по команде на протяжении всей моей карьеры, которые обращались ко мне, публиковали, делились или даже просто лайкали это видео, чтобы показать свою поддержку.

Я также хотел бы поблагодарить ХК «Донбасс» за все, что они сделали для меня, и за поддержку, которую сообщество Донбасса оказало мне с момента этого инцидента. Эти ситуации очень тяжелые, и я твердо верю в то, что нужно отстаивать то, что правильно! Поэтому я много думал о том , что будет дальше для меня в моей карьере , но на данный момент я решил, что возьму личный отпуск в ХК «Донбасс» и не буду играть в лиге до тех пор , пока Андрей Денискин не будет отстранен и удален из лиги . Спасибо».

Напомним, ранее в Муждународной федерации хоккея также возмутились поступком Андрея Денискина и пообещали наказать хоккеиста.

Карен Агабекян
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Джейлен Смерек Донбасс

Комментарии 1

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28 сентября 2021г. 15:46
а вот это уже серьезно, такой демарш
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