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«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии

Юные хоккеисты выиграли 5 матчей из 5
Хоккей УХЛ
18:30
«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии
фото - ХК "Сокол"

Столичный «Сокол-2006» одержал победу на международном турнире в чешском Орлове. Соперниками киевлян были команды из Чехии, Польши и Латвии.

Украинские хоккеисты под руководством Андрея Савченко одержали победу в 5 матчах из 5.

«Сокол» Киев – «Призма» Рига 3:1

МХК «Орлова» – «Сокол» Киев 0:6

«Сокол» Киев – ХК «Чешский Тешин» 4:2

«Сокол» Киев - СК «Спортеев» 6:0

«Сокол» Киев - «Ястребы» 3:2

Напомним, донецкий молодежный клуб «Молодая Гвардия» победил на турнире памяти Шундрова.

Антон Кривенко
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Сокол (Киев)

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