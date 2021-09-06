«Сокол» подписал габаритного защитника
«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии
Юные хоккеисты выиграли 5 матчей из 5
фото - ХК "Сокол"
Столичный «Сокол-2006» одержал победу на международном турнире в чешском Орлове. Соперниками киевлян были команды из Чехии, Польши и Латвии.
Украинские хоккеисты под руководством Андрея Савченко одержали победу в 5 матчах из 5.
«Сокол» Киев – «Призма» Рига 3:1
МХК «Орлова» – «Сокол» Киев 0:6
«Сокол» Киев – ХК «Чешский Тешин» 4:2
«Сокол» Киев - СК «Спортеев» 6:0
«Сокол» Киев - «Ястребы» 3:2
Напомним, донецкий молодежный клуб «Молодая Гвардия» победил на турнире памяти Шундрова.
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