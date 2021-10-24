«Сокол» – безоговорочный фаворит ключевого матча в Континентальном кубке

Вице-чемпион Украины претендует на выход в третий раунд турнира

Фото: пресс-служба Сокола

Букмекеры оценили шансы «Сокола» обыграть «Тарту» в заключительном матче второго раунда Континентального кубка.

Коэффициент на победу «Сокола» (в основное время) составляет 1,11. В то же время на эстонцев можно поставить за 12.

Помимо этого, букмекеры дают возможность заиграть «минусовую» фору (-3,5) («Сокол» победит с разницей в четыре или более шайб) на киевлян, которая оценивается в коэффициент 1,71.

Напомним, чтобы претендовать на выход в следующий раунд «Соколу» необходимо как можно уверенней обыгрывать «Тарту», а также надеется, что в параллельной встрече «Ференцварош» выиграет с нужным счетом у «Олимпа».

«Нужный счет» – это 3:0 (в таком случае «Сокол» проходит дальше в любом случае при условии победы над «Тарту») или 4:1 (в таком случае «Соколу» необходимо как можно уверенней обыгрывать «Тарту»).

Матч «Сокол» – «Тарту» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – 24 октября в 19:30.