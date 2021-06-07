«Сокол» продлил контракт с молодым форвардом
«Сокол» продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Антон Рубан еще три сезона отыграет в Украине
Антон Рубан / Фото: УХЛ
Киевский «Сокол» продлил контракт со своим самым результативным форвардом в регулярном чемпионате прошлого сезона Антоном Рубаном, сообщает УХЛ.
Новое соглашение хоккеиста рассчитано на 3 сезона.
В прошлом сезоне Рубан провел 48 матчей, набрав 49 (24+25) очков при показателе полезности +16. В общем зачете бомбардиров УХЛ Антон занял пятую позицию.
Напомним, в новом сезоне чемпионата УХЛ команды смогут заявлять не более 11 легионеров.
Комментарии 0