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«Сокол» сделал официальное заявление о скандале вокруг Андрущенко

Столичной команде грозят технические поражения в восьми матчах
Хоккей УХЛ
3 ноября 20:45
«Сокол» сделал официальное заявление о скандале вокруг Андрущенко
Фото: ХК Сокол

ХК «Сокол» сделал официальное заявление по поводу ситуации с гражданством игрока Виктора Андрущенко.

Столичному клубу грозит наказание из-за того, что Андрущенко был заявлен на сезон УХЛ как гражданин Украины, но при этом он таким не является.

Официальное заявление ХК «Сокол» (Оригинальный текст):

«У зв’язку з тим, що на адресу Української хокейної ліги надійшов запит клубу “Кременчук” стосовно гравця нашої команди Віктора Андрущенка, хокейний клуб “Сокіл” змушений нагадати процедуру заявки гравців на сезон.

1. При підписанні контракту хокеїст надає клубу особистий паспорт. Клуб робить копію документа, заповнює контракт і відправляє його на адресу ліги.

2. Ліга на основі прийнятих документів ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН згідно з регламентом визначає статус гравця, зокрема його національність.

За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.

Повинні також нагадати, що два роки тому схоже непорозуміння з подачі клубу "Кременчук" виникало стосовно хокеїста "Донбасу" Олександра Матерухіна. Але тоді ліга з якихось причин не стала проводити розслідування і дозволила гравцеві Матерухіну продовжити виступи в УХЛ без статусу легіонера.

Хокейний клуб “Сокіл” завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам».


Напомним, ранее техническое поражение было присуждено «Рулав Одд».

Сергей Остапенко
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Теги

Сокол (Киев) ХК Кременчуг

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