«Сокол» сделал официальное заявление о скандале вокруг Андрущенко

Фото: ХК Сокол

ХК «Сокол» сделал официальное заявление по поводу ситуации с гражданством игрока Виктора Андрущенко.

Столичному клубу грозит наказание из-за того, что Андрущенко был заявлен на сезон УХЛ как гражданин Украины, но при этом он таким не является.

Официальное заявление ХК «Сокол» (Оригинальный текст):

1. При підписанні контракту хокеїст надає клубу особистий паспорт. Клуб робить копію документа, заповнює контракт і відправляє його на адресу ліги.

2. Ліга на основі прийнятих документів ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН згідно з регламентом визначає статус гравця, зокрема його національність.

За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.

Повинні також нагадати, що два роки тому схоже непорозуміння з подачі клубу "Кременчук" виникало стосовно хокеїста "Донбасу" Олександра Матерухіна. Але тоді ліга з якихось причин не стала проводити розслідування і дозволила гравцеві Матерухіну продовжити виступи в УХЛ без статусу легіонера.

Хокейний клуб “Сокіл” завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам».