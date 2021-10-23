«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену

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«Сокол» победил венгерский «Ференцварош» / фото - пресс-служба киевлян

Вице-чемпион Украины «Сокол» победил венгерский «Ференцварош» в матче 2-го раунда Континентального кубка. Поединок завершился со счетом 4:1.

Главным героем матча стал форвард киевлян Антон Рубан, отметившийся в матче голевым дублем. Среди игроков «Ференцвароша» стоит отметить Герге Надя, который стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды.

В таблице ситуация не изменилась. «Ференцварош» (3 очка), за счет первой разгромной победы над «Валком», лидирует в группе C. «Сокол», имея те же три очка, идет на 3-м месте. Путевка в третий раунд турнира будет разыграна по итогам последнего тура.

Это первая победа киевского клуба в европейском турнире с момента возвращения команды на международную арену.

Континентальный кубок. Второй раунд. Группа С. Второй тур



«Сокол» – «Ференцварош» 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 Васильев (Нименко), 02:12;

2:0 Коржилецкий (Летов, Симчук), 16:13,

2:1 Надь (Вофли, Павук), 22:30;

3:1 Рубан (Хайруллов) 51:18,

4:1 Рубан, 59:40

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Рубан – Кузьменко – Михнов, Мажуга – Алексеев, Елисеенко – Симчук – Павленко, Хайруллов – Рыбалко, Андрущенко – Нименко – Васильев, Платонов – Летов, Тихомиров – Смирнов – Давыдов, Сысак, Коржилецкий





Напомним, в предыдущем туре «Сокол» уступил «Олимпу».