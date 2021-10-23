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«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену

Подопечные Олега Шафаренко сохраняют шансы на выход в третий круг
Хоккей Хоккей в Европе
19:41
«Сокол» справился с «Ференцварошем» в Континентальном кубке, добыв первую победу после возвращения на международную арену
«Сокол» победил венгерский «Ференцварош» / фото - пресс-служба киевлян

Вице-чемпион Украины «Сокол» победил венгерский «Ференцварош» в матче 2-го раунда Континентального кубка. Поединок завершился со счетом 4:1.

Главным героем матча стал форвард киевлян Антон Рубан, отметившийся в матче голевым дублем. Среди игроков «Ференцвароша» стоит отметить Герге Надя, который стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды.

В таблице ситуация не изменилась. «Ференцварош» (3 очка), за счет первой разгромной победы над «Валком», лидирует в группе C. «Сокол», имея те же три очка, идет на 3-м месте. Путевка в третий раунд турнира будет разыграна по итогам последнего тура.

Это первая победа киевского клуба в европейском турнире с момента возвращения команды на международную арену.

Континентальный кубок. Второй раунд. Группа С. Второй тур

«Сокол» – «Ференцварош» 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 Васильев (Нименко), 02:12;

2:0 Коржилецкий (Летов, Симчук), 16:13,

2:1 Надь (Вофли, Павук), 22:30;

3:1 Рубан (Хайруллов) 51:18,

4:1 Рубан, 59:40

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Рубан – Кузьменко – Михнов, Мажуга – Алексеев, Елисеенко – Симчук – Павленко, Хайруллов – Рыбалко, Андрущенко – Нименко – Васильев, Платонов – Летов, Тихомиров – Смирнов – Давыдов, Сысак, Коржилецкий


Напомним, в предыдущем туре «Сокол» уступил «Олимпу».

Михаил Рыбак
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Теги

Континентальный кубок IIHF Сокол (Киев)

Комментарии 5

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23 октября 2021г. 20:26
После победы Олимпа над Валком, Соколу главное просто взять три очка. И нужно, чтобы Ференц обыграл Олимп со счетом 3:0.
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23 октября 2021г. 20:55
Спасибо.
А 4:1 ференцварош, тогда по общей разнице з-п?
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23 октября 2021г. 21:11
да. в общем, сложно :)
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23 октября 2021г. 20:05
Позор...
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23 октября 2021г. 20:04
Ужас... что вы пишете...
Единственный шанс киевлян выйти в следующий тур – это разгромно победить «Валк» в следующем туре и надеяться на поражения «Олимпа» и «Ференцвароша».
Как они оба проиграют, если играют друг с другом???
Почитайте регламент, и напишите с каким счетом ференцварош должен обыграть олимп, чтоб Сокол в случае победы над тарту прошел дальше... Понятно что Сокол не донбасс и вам не нужно зализывать, но вы же сайт который специализируется на хоккее.
Лучше конечно на кхл сконцентрироваться, сколько там игр подряд выиграли крылья советов, это интересней всем вашим читателям!
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