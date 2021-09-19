Соперник «Донбасса» в ЛЧ добыл вторую разгромную победу у себя в чемпионате

«Клагенфурт» пребывает в очень хорошей форме

Фото: twitter.com/EC_KAC

Соперник «Донбасса» в Лиге чемпионов австрийский «Клагенфурт» продолжает крушить соперников во внутреннем чемпионате.

После разгрома, устроенного для «Вена Кэпиталз», во втором туре «Клагенфурт» встретился с командой «ТВК Иннсбрук» и выиграл со счетом 6:2. Хет-трик на счету канадского форварда Ника Питерсена.

В Лиге чемпионов «Донбассу» осталось дважды встретиться с «Клагенфуртом». В этих матчах нужно набирать максимум очков, чтобы выйти в следующий раунд турнира.

Напомним, «Донбасса» не так убедительно, но также успешно стартовал в регулярном чемпионате УХЛ.