«Спартак» с камбэком и хэт-триком Широкова победил «Торпедо», ХК «Сочи» прервал серию поражений
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» – «Сочи» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 Мищенко (Дыбленко, Феоктистов), 15:45, ГБ,
1:1 Лещенко (Индрашис, Яремчук), 20:58,
1:2 Бабенко (Феоктистов, Мищенко), 53:26, ГБ,
1:3 Балдаев (Бабенко, Глотов), 55:06,
Вратари: Ежов – Хелльберг.
«Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик» 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
0:1 Секстон (Сидоров), 12:05,
1:1 Фу П. (Ху, Фу С.), 12:58,
1:2 Клок (Хайруллин), 14:34, ГБ,
1:3 Хафизов, 25:19, ГМ,
2:3 Вон (Уэрек, Ип), 36:10, ГБ,
2:4 Шафигуллин (Чивилев, Секстон), 49:33,
Вратари: Сапрыкин – Судницин.
«Динамо» Мск – «Локомотив» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
1:0 О'Делл (Рашевский), 30:44,
2:0 Галиев (Сергеев, Шипачев), 31:14,
3:0 Войнов (Шипачев), 37:04, ГБ,
3:1 Алексеев (Марченко), 44:51,
4:1 Шипачев (Игумнов, Бойков), 58:45, ПВ,
Вратари: Еременко – Паскуале.
«Спартак» – «Торпедо» 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
1:0 Виртанен (Лехтеря, Хеед), 02:06, ГБ,
1:1 Жафяров (Турбин, Марин), 12:39,
1:2 Пайгин (Миле, Жафяров), 29:21,
1:3 Леннстрем (Миле, Жафяров), 42:08, ГБ,
2:3 Широков (Локтионов, Хохлачев), 44:16,
3:3 Ручкин (Широков, Хохлачев), 46:28,
4:3 Широков (Локтионов, Хохлачев), 48:36,
5:3 Широков, 59:52, ПВ,
Вратари: Красиков – Мурыгин.
«Салават Юлаев» – «Северсталь» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
1:0 Кадейкин (Панин), 22:13,
2:0 Маннинен (Гранлунд), 23:16,
2:1 Пилипенко (Стенквист), 33:17,
2:2 Вовченко (Стенквист, Хохлов), 36:07,
2:3 Гуслистов (Думбадзе, Гераськин), 47:54,
Вратари: Метсола – Шостак.
«Автомобилист» – «Ак Барс» 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
1:0 Макеев (Шумаков, Да Коста), 03:47,
2:0 Да Коста (Макеев), 05:39, ГБ,
2:1 Тарасов (Хенкель, Бобков), 12:19,
2:2 Петров (Кагарлицкий), 15:00,
2:3 Бурмистров, 42:56,
Вратари: Галкин – Бобков (Билялов, 05:39).
«Металлург» Мг – «Трактор» 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
1:0 Лайпсик (Яковлев, Карри), 11:58, ГБ,
1:1 Седлак, 18:37,
2:1 Карри (Чибисов, Кошелев), 26:39,
2:2 Ткачев (Исаев, Капустин), 34:30,
3:2 Акользин (Коростелев), 56:51,
Вратари: Кошечкин – Вилл.
«Сибирь» – «Барыс» 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 Голубев, 13:07,
1:1 Гурков, 17:46, ГМ,
2:1 Демидов (Коротков, Овчинников), 18:56,
2:2 Волк (Лилья), 19:36, ГБ,
2:3 Волк (Михайлис, Альсинг), 23:01,
3:3 Миловзоров (Пьянов, Литовченко), 34:33,
4:3 Пьянов, 65:00, ПБ,
Вратари: Сятери – Ортио.
«Амур» – ЦСКА 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)
1:0 Шаров 15:02,
1:1 Григоренко (Нестеров, Окулов) 31:50 ГБ,
2:1 Горшков (Волгин, Бутузов) 34:14 ГБ,
2:2 Каменев (Сергеев, Нестеров) 44:12 ГБ,
2:3 Блажиевский (Окулов, Каменев) 54:46,
3:3 Алексеев (Томашек) 57:12,
3:4 Плотников 65:00 ПВ,
Вратари: Аликин – Рейдеборн.
«Адмирал» – «Динамо» Минск 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
0:1 Алистров (Коробов, Демков) 06:59,
1:1 Манукян (Кестнер, Матушкин) 10:44,
2:1 Хамидуллин (Кестнер) 13:12 ГБ,
2:2 Еременко (Стремвалль) 28:47,
2:3 Алистров (Граовац) 42:07,
Вратари: Серебряков – Рыбар.
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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