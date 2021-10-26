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«Спартак» с камбэком и хэт-триком Широкова победил «Торпедо», ХК «Сочи» прервал серию поражений

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
22:40
«Спартак» с камбэком и хэт-триком Широкова победил «Торпедо», ХК «Сочи» прервал серию поражений
Спартак - Торпедо / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Сочи» 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 Мищенко (Дыбленко, Феоктистов), 15:45, ГБ,

1:1 Лещенко (Индрашис, Яремчук), 20:58,

1:2 Бабенко (Феоктистов, Мищенко), 53:26, ГБ,

1:3 Балдаев (Бабенко, Глотов), 55:06,

Вратари: Ежов – Хелльберг.

«Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик» 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

0:1 Секстон (Сидоров), 12:05,

1:1 Фу П. (Ху, Фу С.), 12:58,

1:2 Клок (Хайруллин), 14:34, ГБ,

1:3 Хафизов, 25:19, ГМ,

2:3 Вон (Уэрек, Ип), 36:10, ГБ,

2:4 Шафигуллин (Чивилев, Секстон), 49:33,

Вратари: Сапрыкин – Судницин.

«Динамо» Мск – «Локомотив» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

1:0 О'Делл (Рашевский), 30:44,

2:0 Галиев (Сергеев, Шипачев), 31:14,

3:0 Войнов (Шипачев), 37:04, ГБ,

3:1 Алексеев (Марченко), 44:51,

4:1 Шипачев (Игумнов, Бойков), 58:45, ПВ,

Вратари: Еременко – Паскуале.

«Спартак» – «Торпедо» 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

1:0 Виртанен (Лехтеря, Хеед), 02:06, ГБ,

1:1 Жафяров (Турбин, Марин), 12:39,

1:2 Пайгин (Миле, Жафяров), 29:21,

1:3 Леннстрем (Миле, Жафяров), 42:08, ГБ,

2:3 Широков (Локтионов, Хохлачев), 44:16,

3:3 Ручкин (Широков, Хохлачев), 46:28,

4:3 Широков (Локтионов, Хохлачев), 48:36,

5:3 Широков, 59:52, ПВ,

Вратари: Красиков – Мурыгин.

«Салават Юлаев» – «Северсталь» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

1:0 Кадейкин (Панин), 22:13,

2:0 Маннинен (Гранлунд), 23:16,

2:1 Пилипенко (Стенквист), 33:17,

2:2 Вовченко (Стенквист, Хохлов), 36:07,

2:3 Гуслистов (Думбадзе, Гераськин), 47:54,

Вратари: Метсола – Шостак.

«Автомобилист» – «Ак Барс» 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

1:0 Макеев (Шумаков, Да Коста), 03:47,

2:0 Да Коста (Макеев), 05:39, ГБ,

2:1 Тарасов (Хенкель, Бобков), 12:19,

2:2 Петров (Кагарлицкий), 15:00,

2:3 Бурмистров, 42:56,

Вратари: Галкин – Бобков (Билялов, 05:39).

«Металлург» Мг – «Трактор» 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

1:0 Лайпсик (Яковлев, Карри), 11:58, ГБ,

1:1 Седлак, 18:37,

2:1 Карри (Чибисов, Кошелев), 26:39,

2:2 Ткачев (Исаев, Капустин), 34:30,

3:2 Акользин (Коростелев), 56:51,

Вратари: Кошечкин – Вилл.

«Сибирь» – «Барыс» 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 Голубев, 13:07,

1:1 Гурков, 17:46, ГМ,

2:1 Демидов (Коротков, Овчинников), 18:56,

2:2 Волк (Лилья), 19:36, ГБ,

2:3 Волк (Михайлис, Альсинг), 23:01,

3:3 Миловзоров (Пьянов, Литовченко), 34:33,

4:3 Пьянов, 65:00, ПБ,

Вратари: Сятери – Ортио.

«Амур» – ЦСКА 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)

1:0 Шаров 15:02,

1:1 Григоренко (Нестеров, Окулов) 31:50 ГБ,

2:1 Горшков (Волгин, Бутузов) 34:14 ГБ,

2:2 Каменев (Сергеев, Нестеров) 44:12 ГБ,

2:3 Блажиевский (Окулов, Каменев) 54:46,

3:3 Алексеев (Томашек) 57:12,

3:4 Плотников 65:00 ПВ,

Вратари: Аликин – Рейдеборн.

«Адмирал» – «Динамо» Минск 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

0:1 Алистров (Коробов, Демков) 06:59,

1:1 Манукян (Кестнер, Матушкин) 10:44,

2:1 Хамидуллин (Кестнер) 13:12 ГБ,

2:2 Еременко (Стремвалль) 28:47,

2:3 Алистров (Граовац) 42:07,

Вратари: Серебряков – Рыбар.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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