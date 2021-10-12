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Стал известен расширенный состав сборной Украины по хоккею

В рамках этапа подготовки к ЧМ подопечные Шахрайчука сыграют на турнире в Будапеште
Хоккей Сборная Украины
19:57
Стал известен расширенный состав сборной Украины по хоккею
Национальная сборная команда Украины по хоккею / Фото - ФХУ
Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук определился со списком игроков, которые примут участие в сборах национальной команды в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

Сбор будет проведен во время международной паузы. В рамках этапа подготовки к чемпионату мира в дивизионе IB у команды Шахрайчука запланировано участие в международном турнире, который состоится в Будапеште (Венгрия).
Расширенный список сборной Украины:
 
вратари:
 
Кубрицкий Дмитрий, Оганджанян Артур (все «Сокол»), Петров Олег («Рулав Одд»)
 
защитники:
 
Андрейкив Виталий, Григорьев Андрей, Пангелов-Юлдашев Филипп («Донбасс»), Матусевич Денис («Мариуполь»), Таран Павел («Краматорск»), Толстушко Всеволод («Кременчуг»), Герцик Владислав («Топольчаны» (Словакия), Сысак Иван («Сокол»), Ратушный Евгений («Днепр»).
 
нападающие:
 
Андрющенко Виктор, Михнов Андрей, Нименко Дмитрий (все «Сокол»), Бабинец Сергей, Благой Роман, Костиков Александр, Мазур Вадим (все «Мариуполь»), Буценко Никита, Захаров Виктор, Коренчук Илья, Кривошапкин Глеб, Лялька Виталий, Морозов Феликс, Пересунько Александр, Разумов Максим (все «Донбасс»), Ворона Алексей, Гриценко Тимур, Савченко Иван (все «Кременчуг»).
Календарь чемпионатов мира на сезон-2021/2022.
Владимир Кириченко
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