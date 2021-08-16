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Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов

Донетчане примут три матча в киевском «Дворце Спорта»
Хоккей Лига чемпионов
19:56
Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
Фото: hcdonbass.com

В мае 2021 года правление Хоккейной лиги чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины – «Донбасса». Таким образом, впервые в истории украинский клуб примет участие в самом престижном европейском турнире и сможет побороться за звание чемпиона Европы. 

Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины «Донбасс» проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского «Рунгстеда». Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский «Руан» и чемпион ICEHL австрийский «Клагенфурт».

Каждая команда в групповом этапе сыграет по 6 матчей (3 домашних и 3 «на выезде») – две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начнут битву за главный трофей турнира.

Домашние матчи в CHL «Донбасс» будет проводить на льду столичного «Дворца Спорта».

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Расписание домашних матчей «Донбасса» в Лиге чемпионов

3 сентября, пятница

19:30. «Донбасс» – «Рунгстед»

5 сентября, воскресенье

17:00. «Донбасс» – «Руан Драгонз»

6 октября, среда

19:30. «Донбасс» – «Клагенфурт»

Сегодня, 16 августа, стартовала продажа билетов на первые два домашние матча дончан в CHL. Титульным партнером продаж билетов на матчи «Донбасса» CHL стал билетный оператор TicketsBox.

Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.

Билеты также можно приобрести в кассах:

  • Дворец спорта, Киев, площадь Спортивная, 1

  • НСК «Олимпийский», Киев,  ул. Большая Васильковская, 55

  • Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец), Киев, аллея Героев Небесной сотни, 1

Напомним, что «Донбасс» провел первый матч в новом сезоне.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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Донбасс

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