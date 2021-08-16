Стартовала продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов
В мае 2021 года правление Хоккейной лиги чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины – «Донбасса». Таким образом, впервые в истории украинский клуб примет участие в самом престижном европейском турнире и сможет побороться за звание чемпиона Европы.
Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины «Донбасс» проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского «Рунгстеда». Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский «Руан» и чемпион ICEHL австрийский «Клагенфурт».
Каждая команда в групповом этапе сыграет по 6 матчей (3 домашних и 3 «на выезде») – две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начнут битву за главный трофей турнира.
Домашние матчи в CHL «Донбасс» будет проводить на льду столичного «Дворца Спорта».
Расписание домашних матчей «Донбасса» в Лиге чемпионов
3 сентября, пятница
19:30. «Донбасс» – «Рунгстед»
5 сентября, воскресенье
17:00. «Донбасс» – «Руан Драгонз»
6 октября, среда
19:30. «Донбасс» – «Клагенфурт»
Сегодня, 16 августа, стартовала продажа билетов на первые два домашние матча дончан в CHL. Титульным партнером продаж билетов на матчи «Донбасса» CHL стал билетный оператор TicketsBox.
Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.
Билеты также можно приобрести в кассах:
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Дворец спорта, Киев, площадь Спортивная, 1
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НСК «Олимпийский», Киев, ул. Большая Васильковская, 55
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Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец), Киев, аллея Героев Небесной сотни, 1
Напомним, что «Донбасс» провел первый матч в новом сезоне.
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