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02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс -:- Запланирован

Суперлига представила свой новый логотип

В новой эмблеме есть элементы хоккея и украинского флага

Хоккей Суперлига
09:32
Суперлига представила свой новый логотип

Хоккейная Суперлига на официальной странице в Facebook представила свой новый логотип.

«В основе логотипа использованы цвета украинского флага – синий и желтый. Само изображение выполнено в минималистическом стиле с элементами модерна.

Также в логотипе использованы основные символы хоккея – шайба и клюшка, которые органично дополняют основную композицию лого».


Перед стартом Суперлиги в Мариуполе пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. В нем примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск».

Напомним, ранее «Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Хоккейная Суперлига

Комментарии 2

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30 ноября 2021г. 13:28
Красиво, современно, молодежно
0 0
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30 ноября 2021г. 12:57
Great logo design!
0 0
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