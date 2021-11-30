Бирюков: «Я из «Донбасса» уходить не собираюсь. Сигарев – тоже»
Суперлига представила свой новый логотип
В новой эмблеме есть элементы хоккея и украинского флага
Хоккейная Суперлига на официальной странице в Facebook представила свой новый логотип.
«В основе логотипа использованы цвета украинского флага – синий и желтый. Само изображение выполнено в минималистическом стиле с элементами модерна.
Также в логотипе использованы основные символы хоккея – шайба и клюшка, которые органично дополняют основную композицию лого».
Перед стартом Суперлиги в Мариуполе пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря. В нем примут участие «Донбасс», «Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск».
Напомним, ранее «Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ