«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ

Клубы просят госорганы содействовать в решение кризисной ситуации в украинском хоккее

Фото: пресс-служба Мариуполя

29 ноября хоккейные клубы «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь» направили обращение в Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а также Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, сообщает пресс-служба «Донбасса».

Профессиональные хоккейные клубы обеспокоены судьбой украинского хоккея, который может быть полностью уничтожен при руководстве Федерацией хоккея Украины Георгием Зубко, и просят государственные органы провести проверку деятельности ФХУ и содействовать в решении кризисной ситуации, сложившейся в украинском хоккее.

Полный текст письма приводится ниже:

Напомним, что в преддверии старта Суперлиги «Донбасс» и «Мариуполь» провели контрольный матч.