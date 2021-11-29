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«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ

Клубы просят госорганы содействовать в решение кризисной ситуации в украинском хоккее
Хоккей Суперлига
14:30
«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
Фото: пресс-служба Мариуполя

29 ноября хоккейные клубы «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь» направили обращение в Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а также Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, сообщает пресс-служба «Донбасса».

Профессиональные хоккейные клубы обеспокоены судьбой украинского хоккея, который может быть полностью уничтожен при руководстве Федерацией хоккея Украины Георгием Зубко, и просят государственные органы провести проверку деятельности ФХУ и содействовать в решении кризисной ситуации, сложившейся в украинском хоккее.

Полный текст письма приводится ниже:

Напомним, что в преддверии старта Суперлиги «Донбасс» и «Мариуполь» провели контрольный матч.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Донбасс ФХУ ХК Мариуполь ХК Краматорск Белый Барс

Комментарии 4

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29 ноября 2021г. 15:28
Нарешті! Це потрібно давно було робити! Сподіваюсь міністерство розжене цю гнилу шарашкіну контору і приті в жорика поубавиться!
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29 ноября 2021г. 19:37
Посмеются над Колесниковым и компанией.
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29 ноября 2021г. 15:22
Молодці! Тепер нехай влада розслідує причини цього скандалу і дасть правову оцінку ситуації. Одне зрозуміло- ФХУ слід реформувати і провести нормальні вибори керівника! Зубко -гуд бай!
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29 ноября 2021г. 19:37
Верь, ИИХФ устраивает Зубко и нарушений они не видят!
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