Такого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Тимо Майер / Фото - twitter.com/SanJoseSharks

Матчи против соседей по штату Калифорния для «Сан-Хосе», вступившего в Национальную хоккейную лигу в 1991 году, с самого начала являются самыми принципиальными. Не удивительно, что в государственный праздник – день Мартина Лютера Кинга – лига в расписании решила порадовать болельщиков дерби «Шаркс» с «Лос-Анджелесом».

В этом сезоне обе команды, провалившие пару последних чемпионатов, претендуют на попадание в плей-офф и к очному матчу подошли соседями в турнирной таблице. Правда, если у «Лос-Анджелеса» была действующая победная серия из четырех матчей (выигранных с общим счетом 16:4), то «Сан-Хосе» два матча кряду дома проиграл, забросив в них только одну шайбу.

В этом сезоне «Акулы» не так уж и много забрасывают, но лидеры атаки команды швейцарец Тимо Майер и чех Томаш Гертл проводят едва ли не лучший свой сезон в лиге. Особенно однозначно об этом можно говорить применимо к 25-летнему уроженцу альпийского городка Херизау, который стабильно на протяжении всей регулярки идет по графику больше одного очка за игру, а несколько дней назад заслуженно попал в число участников Матча всех звезд в Лас-Вегасе. Уже в ближайшее время Майера можно будет, не боясь, называть главной звездой команды.

Но 17 января 2022 года Майер запомнит на всю жизнь. В этот день «Сан-Хосе» камня на камне не оставил от принципиального соперника в лице «Лос-Анджелеса» (6:2), хотя уступил по броскам в створ ворот 17:41 (!), а сам швейцарский вингер стал первым игроком за 30-летнюю историю франшизы в НХЛ, оформившим пента-трик. При этом, для того, чтобы забросить пять шайб в ворота Джонатана Куика, Майеру понадобилось всего 36 минут – он управился еще до второго перерыва!

How rare was @MeierTimo’s 5-goal game? Well, he scored all 5 in the first two periods, and that’s only happened 5 times in the last 50 years, and for the first time in almost 28 years. Check out the other names on this list: pic.twitter.com/7B1Wj9ETAv