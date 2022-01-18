Такого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес», а Тимо Майер провел лучший матч в жизни

Тимо Майер / Фото - twitter.com/SanJoseSharks

Матчи против соседей по штату Калифорния для «Сан-Хосе», вступившего в Национальную хоккейную лигу в 1991 году, с самого начала являются самыми принципиальными. Не удивительно, что в государственный праздник – день Мартина Лютера Кинга – лига в расписании решила порадовать болельщиков дерби «Шаркс» с «Лос-Анджелесом».

В этом сезоне обе команды, провалившие пару последних чемпионатов, претендуют на попадание в плей-офф и к очному матчу подошли соседями в турнирной таблице. Правда, если у «Лос-Анджелеса» была действующая победная серия из четырех матчей (выигранных с общим счетом 16:4), то «Сан-Хосе» два матча кряду дома проиграл, забросив в них только одну шайбу.

В этом сезоне «Акулы» не так уж и много забрасывают, но лидеры атаки команды швейцарец Тимо Майер и чех Томаш Гертл проводят едва ли не лучший свой сезон в лиге. Особенно однозначно об этом можно говорить применимо к 25-летнему уроженцу альпийского городка Херизау, который стабильно на протяжении всей регулярки идет по графику больше одного очка за игру, а несколько дней назад заслуженно попал в число участников Матча всех звезд в Лас-Вегасе. Уже в ближайшее время Майера можно будет, не боясь, называть главной звездой команды.

Но 17 января 2022 года Майер запомнит на всю жизнь. В этот день «Сан-Хосе» камня на камне не оставил от принципиального соперника в лице «Лос-Анджелеса» (6:2), хотя уступил по броскам в створ ворот 17:41 (!), а сам швейцарский вингер стал первым игроком за 30-летнюю историю франшизы в НХЛ, оформившим пента-трик. При этом, для того, чтобы забросить пять шайб в ворота Джонатана Куика, Майеру понадобилось всего 36 минут – он управился еще до второго перерыва!

How rare was @MeierTimo’s 5-goal game? Well, he scored all 5 in the first two periods, and that’s only happened 5 times in the last 50 years, and for the first time in almost 28 years. Check out the other names on this list: pic.twitter.com/7B1Wj9ETAv — Dan Rusanowsky (@DanRusanowsky) January 18, 2022

«Честно говоря, я даже не помню (когда в последний раз забил пять шайб), – скромно после матча признался Майер. – Возможно, это было где-то в юниорской лиге Швейцарии. Это что-то особенное. Это довольно классное чувство. Но в то же время, не хочется взлетать слишком высоко. Завтра у нас выходной, после чего мы вернемся к работе. Такое однозначно придает уверенности, но мне тут же хочется вернуться и работать».

В качестве первой звезды встречи Майер давал интевью прямо возле льда перед болельщиками, но, кажется, не до конца понимая, насколько крутое достижение ему покорилось.

Просто несколько фактов:

– это первый пента-трик в истории «Сан-Хосе»;

– пента-трик Майера – всего лишь пятый в НХЛ в XXI веке. Последними, кто забрасывал пять шайб перед швейцарцем были Мика Зибанежад («Рейнджерс, 5 марта 2020 года), Патрик Лайне («Виннипег», 24 ноября 2018 года), Юхан Франзен («Детройт», 2 февраля 2011 года) и Мариан Габорик («Миннесота», 20 декабря 2007 года). Все европейцы!

– за 105 лет существования НХЛ пента-трик оформлялся только 63 раза (хотя хоккей НХЛ в былые десятилетия был гораздо более открытым и результативным, нежели сейчас). Всего в лиге это достижение покорялось только 47-ми игрокам.

– Майер стал первым почти за 28 лет игроком, оформившим пента-трик за два периода. В последний раз это сделал Петер Бондра в составе «Вашингтона» 5 февраля 1994 года.

Lighting the lamp 5 times (and doing so all within the first 2 periods) in his @SanJoseSharks 6-2 win vs the Kings earlier today, Timo Meier became the 1st ever SJ player to have a 5-goal outing & the 7th on this list that dates back just over a quarter century of NHL competition pic.twitter.com/EzF8FjP26W — StatsCentre (@StatsCentre) January 18, 2022

«Не помню, чтобы я когда-нибудь видел такого горячего игрока, – сказал тренер «Шаркс» Боб Бьюгнер. – Он очень много работает, и сегодня ему за это воздалось. Да и забивал он красиво: спокойно, на паузе, подбирая бросок».

Благодаря пента-трику Майер достиг отметки в 20 заброшенных шайб в этом сезоне. С 45 (20+25) очками он является лучшим бомбардиром и снайпером своей команды и по обоим показателям входит в топ-10 игроков всей лиги. Майер тащит свою команду в плей-офф, где «Сан-Хосе» не играл последние два сезона, и находится на пороге обретения суперзвездного статуса в лучшей лиге мира.

Но что бы ни было впереди, этот день и матч против «Лос-Анджелеса» Майер запомнит на всю жизнь. Ведь именно сегодня о нем говорит весь хоккейный мир.