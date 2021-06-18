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«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли

Следующий матч сумасшедшего противостояния состоится 20 июня

Хоккей НХЛ
08:33
«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» / Фото - NHL
НХЛ. Плей-офф. Полуфинальная серия

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), счет в серии 1:2

0:1 Гурде (Чернак, Колман), 10:05

1:1 Клаттербак (Сизикас, Мартин), 37:01

1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман), 39:42

Вратари: Варламов – Ан. Василевский 


Ранее в серии «Лайтнинг» одержали победу со счетом 4:2, а «Айлендерс» победили 1:2. Следующий матч серии состоится 20 июня.

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Новости: Хоккей

«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли
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