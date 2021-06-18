Чемпионы возвращаются. «Тампа» сравняла счет в серии
«Тампа» одолела «Айлендерс» и вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли
Следующий матч сумасшедшего противостояния состоится 20 июня
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» / Фото - NHLНХЛ. Плей-офф. Полуфинальная серия
«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), счет в серии 1:2
0:1 Гурде (Чернак, Колман), 10:05
1:1 Клаттербак (Сизикас, Мартин), 37:01
1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман), 39:42
Вратари: Варламов – Ан. Василевский
Ранее в серии «Лайтнинг» одержали победу со счетом 4:2, а «Айлендерс» победили 1:2. Следующий матч серии состоится 20 июня.
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