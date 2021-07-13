«Тампа» провела чемпионский парад на воде
«Тампа-Бэй» во второй раз за последние 10 месяцев выиграла Кубок Стэни и провела чемпионский парад на катерах.
Серебряный трофей аккуратно передавали с катера на катер на глазах у тысяч болельщиков, собравшихся в устье реки Хиллсборо в центре Тампы. Несмотря на сильный дождь на берегу собралось большое количество фанатов «Лайтнинг».
The @stanleycup is on the move pic.twitter.com/2ZYTNiA0lw— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 12, 2021
Ливень испортил вторую часть праздника, которая должна была пройти в местном парке, где также собирались люди, занимая очередь с самого утра. Организаторы были вынуждены накрыть сцену, убрать часть оборудования, а толпа стала потихоньку расходиться.
Rain isn’t stopping these players. @BN9 pic.twitter.com/D7dfe1DY9J— Dalia Dangerfield (@DangerDalia) July 12, 2021
Впервые за 9 лет самым ценным игроком плей-офф стал вратарь.
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