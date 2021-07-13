«Тампа» провела чемпионский парад на воде

Дождь не помешал отметить второй Кубок Стэнли кряду

фото - USA Today

«Тампа-Бэй» во второй раз за последние 10 месяцев выиграла Кубок Стэни и провела чемпионский парад на катерах.

Серебряный трофей аккуратно передавали с катера на катер на глазах у тысяч болельщиков, собравшихся в устье реки Хиллсборо в центре Тампы. Несмотря на сильный дождь на берегу собралось большое количество фанатов «Лайтнинг».

The @stanleycup is on the move pic.twitter.com/2ZYTNiA0lw — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 12, 2021

Ливень испортил вторую часть праздника, которая должна была пройти в местном парке, где также собирались люди, занимая очередь с самого утра. Организаторы были вынуждены накрыть сцену, убрать часть оборудования, а толпа стала потихоньку расходиться.

Впервые за 9 лет самым ценным игроком плей-офф стал вратарь.