«Тампа» провела чемпионский парад на воде

«Тампа-Бэй» во второй раз за последние 10 месяцев выиграла Кубок Стэни и провела чемпионский парад на катерах.

Серебряный трофей аккуратно передавали с катера на катер на глазах у тысяч болельщиков, собравшихся в устье реки Хиллсборо в центре Тампы. Несмотря на сильный дождь на берегу собралось большое количество фанатов «Лайтнинг».

