Кубок Стэнли. «Айлендерс» обыграли «Тампу» и вновь вернули равенство в серии
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
«Островитяне» пропустили восемь безответных шайб
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Тампа» – «Айлендерс» 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) Счет в серии – 3:2
Шайбы:
1:0 Стэмкос (Сирелли, Киллорн), 00:45
2:0 Гурде (Колман), 11:04
3:0 Киллорн (Савар), 15:27
4:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 25:42 ГБ
5:0 Палат (Кучеров, Савар), 35:43
6:0 Киллорн (Поинт, Хедман), 37:53 ГБ
7:0 Поинт (Стэмкос, Кучеров), 41:59 ГБ
8:0 Шенн (Колтон, Марун), 52:05
Вратари: Василевский – Сорокин (Варламов)
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