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«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли

«Островитяне» пропустили восемь безответных шайб
Хоккей НХЛ
07:23
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

«Тампа» – «Айлендерс» 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) Счет в серии – 3:2

Шайбы:

1:0 Стэмкос (Сирелли, Киллорн), 00:45

2:0 Гурде (Колман), 11:04

3:0 Киллорн (Савар), 15:27

4:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 25:42 ГБ

5:0 Палат (Кучеров, Савар), 35:43

6:0 Киллорн (Поинт, Хедман), 37:53 ГБ

7:0 Поинт (Стэмкос, Кучеров), 41:59 ГБ

8:0 Шенн (Колтон, Марун), 52:05

Вратари: Василевский – Сорокин (Варламов)

Олег Шумейко-младший
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Теги

Айлендерс – Тампа-Бэй Кубок Стэнли

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