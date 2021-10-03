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Тренер «Кременчуга» – после 10:1: «Предупреждали ребят, что «Белый Барс» просто так не сдается»

Дмитрий Сумец остался доволен действиями своих хоккеистов
Хоккей УХЛ
3 октября 19:51
Тренер «Кременчуга» – после 10:1: «Предупреждали ребят, что «Белый Барс» просто так не сдается»
Фото: УХЛ

Тренер «Кременчуга» Дмитрий Сумец прокомментировал победу над «Белым Барсом» (10:1) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «горожан»:

Тренерский штаб остался доволен игрой команды. Первый и третий период полностью переиграли соперника, во втором сыграли немного на равных.

Наверное, после 5:0 в первом периоде немного расслабились, игроки подумали, что игра сделана. Но мы предупреждали, что «Белый Барс» команда, которая всегда играет с большим желанием и просто так не сдается, будет биться до финальной сирены. В перерыве объяснили, что нужно играть все 60 минут и в заключительном периоде сыграли хорошо, забросили свои шайбы.


Защитник Яковлев – с 1+10 лучший бомбардир команды и УХЛ. Что скажите по этому поводу?

Молодец, старается и выкладывается.

Многие игроки соперника сыграли третий матч менее чем за сутки. Не было желания немного сбавить обороты и не доводить счет до такого разгромного?

Три игры за сутки – это, конечно, многовато. Но, мы профессионалы и стараемся отдаваться полностью игре все 60 минут и радовать наших болельщиков заброшенными шайбами.

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко после матча был более лаконичным:

«Кременчуг» с победой. Молодцы!».

Напомним, в другом поединке игрового дня «Сокол» разгромил «Днепр».
Сергей Остапенко
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Теги

ХК Кременчуг Белый Барс Константин Буценко

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