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У одного из лидеров «Бостона» умер ребенок

Семья попросила журналистов и фанатов не беспокоить их

Хоккей НХЛ
11:36
У одного из лидеров «Бостона» умер ребенок
Давид Пастрняк / Фото: Инстаграм

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк в Instagram сообщил о смерти своего новорожденного ребенка.

«Вигго Рол Пастрняк

17 июня 2021 — 23 июня 2021

У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы называем его сыном. Будем любить тебя вечно.

Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, ведь мы переживаем эти душераздирающие времена».

Отметим, что Пастрняк в минувшем сезоне провел в «Бостоне» 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 очков (20+28). В плей-офф форвард в 111 матчах набрал 15 очков (7+8).

Напомним, в первом раунде плей-офф «Бостон» обыграл «Вашингтон», а во втором уступил «Айлендерс».

Карен Агабекян
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