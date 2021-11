Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть пересмотрено. Для этого есть несколько причин

Фото: USA Today Sports

НХЛ может пересмотреть вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине в связи с участившимися случаями заболевания COVID-19, сообщает в своем Twitter Пьер Лебрюн:



Also a reminder that the NHL and NHLPA have until Jan. 10 to opt out of Olympic participation. If the number of postponed NHL games escalate over the next 2 months, that’s obviously a possibility.