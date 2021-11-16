Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 может быть пересмотрено. Для этого есть несколько причин

В Лиге беспокоятся о здоровье и безопасности игроков

Фото: USA Today Sports НХЛ может пересмотреть вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине в связи с участившимися случаями заболевания COVID-19, сообщает в своем Twitter Пьер Лебрюн:

Напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх, если количество отложенных игр увеличится в течение следующих двух месяцев. Что, очевидно, может произойти. Also a reminder that the NHL and NHLPA have until Jan. 10 to opt out of Olympic participation. If the number of postponed NHL games escalate over the next 2 months, that’s obviously a possibility. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) November 15, 2021 Ранее в Лиге заявляли, что НХЛ имеет право запрета хоккеистам ехать на Игры-2022. Поводом может служить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, возникновение угрозы здоровью или безопасности игроков или любая другая причина, которая может потребовать радикального решения. В случае отсутствия игроков Лиги в Пекине будет использован второй вариант календаря сезона-2021/22. Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ за 16 ноября.

Олег Шумейко-младший