Украина потеряла 1 позицию в обновленном рейтинге IIHF

США и Германия попали в топ-5

фото - hcdonbass.com

В обновленном рейтинге IIHF сборная Украины потеряла 1 позицию. С 26-го места среди лучших сборных мира наша национальная команда опустилась на 27-е.

В топ-5 также произошли изменения, ввиду завершившегося чемпионата мира в Риге, Латвия. Финалисты мирового форума – Финляндия выбила со второго места Россию, которая смогла дойти лишь до четвертьфинала.

Команды США и Германии поднялись на 2 позиции на 4 и 5-е места соответственно.

Напомним, мировое первенство выиграла Канада.