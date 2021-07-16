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«Умер героем». На церемонии прощания с погибшим вратарем клуба НХЛ выяснилось, что он спас жизнь нескольким людям

Закрыл других от осколка фейерверка
Хоккей НХЛ
11:00
«Умер героем». На церемонии прощания с погибшим вратарем клуба НХЛ выяснилось, что он спас жизнь нескольким людям Репортаж
Матисс Кивлениекс / Фото - twitter.com/barstoolsports

Полторы недели назад весь хоккейный мир потрясла страшная новость – трагически погиб 24-летний вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс. Причиной его смерти стала травма сердца и легких – во время празднования Дня независимости США ему в грудь попал кусок фейерверка.

15 июля в Аппер-Арлингтоне, Огайо, прошла церемония прощания с вратарем. Организацию похорон взял на себя «Коламбус», также помогали представители сборной Латвии, поскольку мама Кивлениекса не говорит на английском языке.

По ходу церемонии прощания выступили партнеры Кивлениекса по команде, в частности, его соотечественник вратарь Элвис Мерзликинс, который стал свидетелем трагического случая, а также тренер вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси, на заднем дворе которого как раз и происходило празднование, а его дочь в тот злосчастный день также отмечала свою свадьбу.

Мерзликинс со слезами на глазах во время своей речи заявил, что Кивлениекс ценой своей жизни спас его и его беременную жену.

«Я бы хотел рассказать вам о его последнем дне. Там было 50-60 человек, но он все время находил меня. Мы пили пиво, выкурили по сигаре. Он как всегда улыбался.

Он сделал меня сильнее. Я скоро стану отцом. Когда все это случилось, я стоял в 6-7 метрах от него и обнимал жену. Он спас мою жену и моего сына. И спас меня. Второе имя моего сына будет Матисс».

По словам Мерзликинса, Кивлениекс умер героем, причем это даже не его утверждение, а врача.

«Он умер как герой. И это не мои слова. Это слова доктора. Как сказала Сабрина (дочь Легаси – прим.), он поймал свою последнюю шайбу».

Болельщики «Коламбуса» сделали мемориал вблизи домашней арены в память о Кивлениексе / Фото - tsn.ca

Сам Легаси отметил, что за последние годы Кивлениекс стал настоящим другом его семьи.

«Он стал братом для моей дочери и моего сына, большим другом моего племянника. Мичиган был его вторым домом. Многие из вас, ребята, не знают, но с тех пор, как Киви присоединился к нашей организации, он каждое лето приезжал и жил со мной и моей женой. Он стал нам сыном. Он жил с нами во время пандемии».

Во время своей речи Легаси даже нашел возможность немного пошутить, отметив то, что на церемонии прощания присутствовал бывший главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла, под руководством которого Кивлениекс и играл в НХЛ.

«Посмотри, сколько жизней ты коснулся, Матисс. Посмотри, сколько жизней ты коснулся. Даже Тортс прилетел, а он ведь ненавидит вратарей».

Мэнни Легаси и Элвис Мерзликинс

Кивлениекс был воспитанником хоккейной школы «Пардаугава». В Северную Америку он уехал в 16 лет и долго играл в местных лигах, но на драфт так и не смог попасть. Однако его заметили скауты «Коламбуса», и с 2017-го года он играл в системе клуба. На его счету восемь матчей в НХЛ, но ожидалось, что в следующем сезоне он должен был играть более значимую роль в клубе.

В мае этого года он ездил на родину и защищал цвета сборной Латвии на домашнем чемпионате мира в Риге. В частности, именно Кивлениекс защищал ворота команды, когда она в первом матче на турнире с «сухим» счетом обыграла Канаду – 2:0.

На данный момент полицейское управление Нови (штат Мичиган) передало расследование смерти Кивлениекса в прокуратуру округа Окленд для проверки. Основной версией гибели Матисса по-прежнему считают несчастный случай, поэтому никаких обвинений пока никому предъявлено не было.

Александр Черненко
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