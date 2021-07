«Умер героем». На церемонии прощания с погибшим вратарем клуба НХЛ выяснилось, что он спас жизнь нескольким людям

Матисс Кивлениекс / Фото - twitter.com/barstoolsports

Полторы недели назад весь хоккейный мир потрясла страшная новость – трагически погиб 24-летний вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс. Причиной его смерти стала травма сердца и легких – во время празднования Дня независимости США ему в грудь попал кусок фейерверка.

15 июля в Аппер-Арлингтоне, Огайо, прошла церемония прощания с вратарем. Организацию похорон взял на себя «Коламбус», также помогали представители сборной Латвии, поскольку мама Кивлениекса не говорит на английском языке.

По ходу церемонии прощания выступили партнеры Кивлениекса по команде, в частности, его соотечественник вратарь Элвис Мерзликинс, который стал свидетелем трагического случая, а также тренер вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси, на заднем дворе которого как раз и происходило празднование, а его дочь в тот злосчастный день также отмечала свою свадьбу.

Мерзликинс со слезами на глазах во время своей речи заявил, что Кивлениекс ценой своей жизни спас его и его беременную жену.

"He saved my son, he saved my wife and he saved me. ... He died as hero."



Elvis Merzlikins at the memorial service for Matiss Kivlenieks. Kivlenieks died after he was struck in the chest by a fireworks mortar shell on July 4. pic.twitter.com/69C09ggG67