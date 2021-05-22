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Первая победа Латвии над Канадой и средний палец белоруса словакам. Чем запомнился первый день ЧМ-2021

Мировое первенство стартовало в Риге
Хоккей НХЛ
12:38
Первая победа Латвии над Канадой и средний палец белоруса словакам. Чем запомнился первый день ЧМ-2021
Послесловие
Латвия впервые в истории обыграла Канаду / Фото - IIHF

Долгожданный чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе стартовал. Первый день многих разочаровал уровнем хоккея, который получился далеко не самым высоким, однако, как и ожидалось, в этом году турнир будет привлекать своей непредсказуемостью.

Уже на старте грянула громкая сенсация, главному аутсайдеру устроили разгром, случился скандальный эпизод и победная шайба на последних секундах. Рассказываем обо всем самом интересном, что случилось в рамках первого игрового дня в Риге.

Сборная России на последних секундах вырвала победу у сборной Чехии, которую уже успели окрестить одним из фаворитов ЧМ-2021 – из-за солидного подкрепления из НХЛ. Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил проваливший сезон в «Коламбусе» Михаил Григоренко.

Команда Валерия Брагина играла в этом матче в форме без национальной символики под названием «Олимпийский комитет России», а после игры на честь ее победы прозвучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского.

Главный разгром дня состоялся в матче Германия – Италия. Обескровленные коронавирусом (у 15-ти человек положительные тесты) итальянцы пропустили девять шайб, хотя в первом периоде сражались на равных с фаворитом. Интересно, что только один игрок немецкой команды – Марсель Небельс – забросил в этом матче больше одной шайбы. Что будет дальше на этом турнире у Италии, представить страшно, особенно учитывая, что на этом турнире у представителей Апеннин нет турнирной мотивации – в этом году никто из элитного дивизиона не вылетает.

В матче Беларуси и Словакии интрига умерла еще в первом периоде, за который белорусы пропустили три безответных шайбы и потеряли Никиту Комарова, который был удален до конца матча.

В итоге, разница в три шайбы сохранилась до конца матча, а самым интересным событием матча стало поведение главной звезды сборной Беларуси – нападающего «Нью-Джерси» Егора Шаранговича. В концовке третьего периода звездный форвард не реализовал штрафной бросок и, проезжая мимо скамейки запасных словаков, показал соперникам средний палец. Вполне возможно, что за такую проделку Шарангович будет дисквалифицирован и в следующем матче не поможет команде Михаила Захарова.

Главная сенсация дня, а, может, и всего турнира грянула в матче Латвии и Канады. Хозяева турнира впервые в истории обыграли родоначальников хоккея на чемпионате мира, а вратарь Матисс Кивлениекс сделал 38 сэйвов и оформил шатаут.

Сборная Канады приехала на ЧМ-2021 в очень экспериментальном составе, более того, дополнительные сложности для нее составило то, что турнир проходит на европейской площадке, к которой североамериканцам еще предстоит приспособиться.

В рамках второго игрового дня на ЧМ-2021 пройдут шесть матчей:

Дания – Швеция. Видео трансляция

Норвегия – Германия. Видео трансляция

Финляндия – США. Видео трансляция

Великобритания – Россия. Видео трансляция

Латвия – Казахстан. Видео трансляция

Чехия – Швейцария. Видео трансляция
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