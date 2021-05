Первая победа Латвии над Канадой и средний палец белоруса словакам. Чем запомнился первый день ЧМ-2021

Латвия впервые в истории обыграла Канаду / Фото - IIHF

Долгожданный чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе стартовал. Первый день многих разочаровал уровнем хоккея, который получился далеко не самым высоким, однако, как и ожидалось, в этом году турнир будет привлекать своей непредсказуемостью.

Уже на старте грянула громкая сенсация, главному аутсайдеру устроили разгром, случился скандальный эпизод и победная шайба на последних секундах. Рассказываем обо всем самом интересном, что случилось в рамках первого игрового дня в Риге.

Сборная России на последних секундах вырвала победу у сборной Чехии, которую уже успели окрестить одним из фаворитов ЧМ-2021 – из-за солидного подкрепления из НХЛ. Победную шайбу за 19 секунд до конца третьего периода забросил проваливший сезон в «Коламбусе» Михаил Григоренко.

Команда Валерия Брагина играла в этом матче в форме без национальной символики под названием «Олимпийский комитет России», а после игры на честь ее победы прозвучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского.

