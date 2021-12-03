В хоккейной Суперлиге выступит «Альтаир»

Команда будет базироваться на ледовой арене в городе Дружковка

Хоккейный клуб «Альтаир» пример участие в дебютном сезоне Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Команда будет базироваться на ледовой арене в городе Дружковка (Донецкая область). Свое название клуб получил в честь местной хоккейной команды, которая выступала на республиканских соревнованиях в конце 1980-х годов.

Отметим, что состав команды-новичка будет формироваться из хоккеистов «Молодой Гвардии», которая также принимает участие в МХЛ.

Ранее Суперлига представила логотип турнира.