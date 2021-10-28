В Киеве состоялся семинар от компании HDTS

Организация создает тренировочные центры по всему миру

Семинар от HDTS / фото - УХЛ

В четверг, 27 октября, в Киеве состоялся семинар для хоккейных специалистов, тренеров и функционеров от компании HDTS.

HDTS (Hockey development training system» – это глобальный разработчик и поставщик специализированных хоккейных диагностических тренировочных центров для развития игроков и команд. Компания создает концепцию, «меняющую игру», для наиболее комплексной и эффективной тренировочной среды с уникальными технологиями, методиками и услугами для всех категорий игроков.

«До пандемии у нас была встреча в Калгари с хоккейными специалистами. На этой встрече мы выделили две вещи, которые поменяются в современном хоккее. Игроки в современном хоккее становятся более универсальными и атлетичными. Мы в компании HDTS нашли способы, чтобы развивать в игроках эти качества. Можно подготовить хоккеиста, чтобы он сыграл одну хорошую игру. А наша цель – чтобы хоккеист играл хорошо постоянно», - отметил президент HDTS Павол Чупа, который проводил семинар.

В ходе встречи Павол Чупа ознакомил слушателей с особенностями работы HDTS, а также рассказал о том, как, выявляя сильные и слабые стороны, они помогают разработать оптимальный план тренировок как для каждого хоккеиста, так и для целых команд.

В хоккейных центрах от компании HDTS, следом за фазой тестирования, создаются оптимальные тренировочные планы, уделяя внимание ментальной подготовке, восстановлению и питанию. Для этого используются самые современные технологии и ноу-хау, причем часть из них создается и развивается на собственной технологической базе или в сотрудничестве с ведущими специалистами.

Генеральный менеджер УХЛ Евгений Колычев подытожил встречу и добавил:

«Такого рода встречи и семинары, увы, сейчас проводятся крайне редко. Однако, это хороший опыт – пообщаться со специалистами, которые помогают развивать хоккей по всему миру. Я уверен, что такие встречи полезны для того, чтобы понимать, в каком направлении двигаться украинскому хоккею и как развиваться украинским игрокам».

Напомним, в последнем матче УХЛ «Донбасс» вырвал победу у «Мариуполя».