НХЛ из-за коронавируса перенесла еще три матча
В НХЛ опровергли информацию о том, что россиянам позволят выступить на ОИ-2022
Предыдущее решение останется в силе. Исключений не будет
Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли опроверг информацию о том, что российским игрокам позволят участвовать на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Это неправда. Игроки, имеющие контракт в НХЛ, не будут участвовать в Олимпийских играх независимо от их отношения к той или иной национальной сборной. На текущий момент мы запрашиваем подтверждение IIHF и МОК о том, что любые игроки с контрактом с клубами НХЛ, будут признаны нелегитимными на Олимпиаде в Пекине: они не будут заявлены и ни при каких обстоятельствах не смогут принять участие в турнире».
Напомним, Олимпийский игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.