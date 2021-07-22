Фазель рассказал, когда будет принято решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине
В «Сиэтле» показали домашний и гостевые свитера
Это первая форма в истории клуба
Фото: НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) в Instagram опубликовала домашний и гостевой свитера «Сиэтл Кракен» на сезон 2021/2022 гг.
Ранее «Сиэтл» на драфте расширения выбрал 30 хоккеистов.
Напомним, первый матч в НХЛ «Сиэтл» сыграет 12 октября на выезде против «Вегаса». Первый домашний матч «Кракен» сыграет с «Ванкувером» 23 октября.
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