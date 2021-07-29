В Украине проведут реконструкции 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов

Объекты планируется обновить во всех регионах Украины

Кирилл Тимошенко / Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году стартовал проект по реконструкции 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов:



Мы завершили согласование концепции развития этих интернатов и начинаем их реконструкцию. К этому проекту мы добавим реконструкцию ДЮСШ по всей Украине. В следующем году мы планируем сделать 100 ДЮСШ нового уровня. Я думаю, что это будет в каждом регионе Украины.

Напомним, что в скором времени в Украине появится 19 новых ледовых арен.