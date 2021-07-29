«Донбасс» в обновленном составе начал подготовку к новому сезону
В Украине проведут реконструкции 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов
Объекты планируется обновить во всех регионах Украины
17:24
Кирилл Тимошенко / Фото: facebook.com/kirill.timoshenko
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко
сообщил, что в этом году стартовал проект по реконструкции 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов:
Мы завершили согласование концепции развития этих интернатов и начинаем их реконструкцию. К этому проекту мы добавим реконструкцию ДЮСШ по всей Украине. В следующем году мы планируем сделать 100 ДЮСШ нового уровня. Я думаю, что это будет в каждом регионе Украины.
Напомним, что в скором времени в Украине появится 19 новых ледовых арен.
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