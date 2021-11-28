Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»
Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов обратился к Федерации хоккея Украины в связи с вопиющими случаями превышения должностных полномочий и регулярными угрозами ее сотрудников в адрес лиц, связанных с развитием хоккея в Украине:
Нам стало известно, что президент ФХУ Георгий Зубко, исполнительный директор Александра Слатвицкая, а также главный специалист национальных соревнований Юрий Кириченко оказывают давление на руководителей хоккейных учебных заведений и ДЮСШ, пытаясь навязать свою позицию и угрожая отстранением от работы.
Чиновники ФХУ требуют расписки и обязательства о том, что учащиеся хоккейных учебных заведений не будут принимать участие в соревнованиях Хоккейной Суперлиги Украины. Кроме того, чиновники Федерации пытаются использовать административный ресурс в лице чиновников Министерства спорта Украины, Киевской государственной областной администрации с целью давления.
Напоминаем всем представителям Федерации, что подобное препятствие профессиональной деятельности, угрозы и запугивания – это грубое нарушение трудового законодательства Украины. Оно влечет за собой административную и уголовную ответственность.
В судах уже находятся иски о незаконном вхождении ФХУ в состав учредителей «УХЛ», а также о нарушении трудового законодательства Украины в вопросе отстранения хоккеистов от участия в национальных соревнованиях. Юридический департамент Хоккейной Суперлиги Украины будет пристально следить за развитием ситуации.
Напомним, что до старта Суперлиги осталось около двух недель.