Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»

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Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов обратился к Федерации хоккея Украины в связи с вопиющими случаями превышения должностных полномочий и регулярными угрозами ее сотрудников в адрес лиц, связанных с развитием хоккея в Украине:



Чиновники ФХУ требуют расписки и обязательства о том, что учащиеся хоккейных учебных заведений не будут принимать участие в соревнованиях Хоккейной Суперлиги Украины. Кроме того, чиновники Федерации пытаются использовать административный ресурс в лице чиновников Министерства спорта Украины, Киевской государственной областной администрации с целью давления.

Напоминаем всем представителям Федерации, что подобное препятствие профессиональной деятельности, угрозы и запугивания – это грубое нарушение трудового законодательства Украины. Оно влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В судах уже находятся иски о незаконном вхождении ФХУ в состав учредителей «УХЛ», а также о нарушении трудового законодательства Украины в вопросе отстранения хоккеистов от участия в национальных соревнованиях. Юридический департамент Хоккейной Суперлиги Украины будет пристально следить за развитием ситуации.