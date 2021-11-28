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Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»

Генеральный директор Суперлиги обратился к представителям федерации
Хоккей Суперлига
28 ноября 16:58
Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»
Фото: Facebook

Генеральный директор хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов обратился к Федерации хоккея Украины в связи с вопиющими случаями превышения должностных полномочий и регулярными угрозами ее сотрудников в адрес лиц, связанных с развитием хоккея в Украине:

Нам стало известно, что президент ФХУ Георгий Зубко, исполнительный директор Александра Слатвицкая, а также главный специалист национальных соревнований Юрий Кириченко оказывают давление на руководителей хоккейных учебных заведений и ДЮСШ, пытаясь навязать свою позицию и угрожая отстранением от работы.

Чиновники ФХУ требуют расписки и обязательства о том, что учащиеся хоккейных учебных заведений не будут принимать участие в соревнованиях Хоккейной Суперлиги Украины. Кроме того, чиновники Федерации пытаются использовать административный ресурс в лице чиновников Министерства спорта Украины, Киевской государственной областной администрации с целью давления.

Напоминаем всем представителям Федерации, что подобное препятствие профессиональной деятельности, угрозы и запугивания – это грубое нарушение трудового законодательства Украины. Оно влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В судах уже находятся иски о незаконном вхождении ФХУ в состав учредителей «УХЛ», а также о нарушении трудового законодательства Украины в вопросе отстранения хоккеистов от участия в национальных соревнованиях. Юридический департамент Хоккейной Суперлиги Украины будет пристально следить за развитием ситуации.

Напомним, что до старта Суперлиги осталось около двух недель.

Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 3)

Теги

Сергей Варламов Хоккейная Суперлига ФХУ

Комментарии 14

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28 ноября 2021г. 23:31
Колесников сепаратист по жизни,  и в политике и в хоккее. Эти регионалы чуть не уничтожили государство,  теперь хотят хотя бы хоккей развалить
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29 ноября 2021г. 00:18
Колесников развалил хоккей в стране.
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28 ноября 2021г. 18:56
Как бы там ни было надеюсь что Боря победит этих подонков фхушников
0 0
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28 ноября 2021г. 20:25
Колесников уже проиграл
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28 ноября 2021г. 18:55
Я так и не понял ,чего его из ухл уволили .вроде нормально и быстро лига при нем развивалась
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28 ноября 2021г. 20:25
Развитие это конда фарм клубы играют?
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28 ноября 2021г. 22:02
Взгляни на КХЛ и посмотри сколько фарм-клубов у СКА и переставай нести чушь.
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28 ноября 2021г. 22:45
Ты я смотрю на КХЛ ровняешься? Ну ровняйся дальше. Во вторых и сколько у СКА фармов? Вроде только Сочи. Ровняться надо где такого нет.
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28 ноября 2021г. 18:36
Варламов - правильный выбор на пост руководителя ХСУ! Опыт уже есть, так как стоял у истоков зарождения УХЛ!
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28 ноября 2021г. 20:26
Ручной руководитель Колесникова!
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28 ноября 2021г. 22:08
Зубко - перелогинься! Собака лает - караван идет!)))
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28 ноября 2021г. 22:46
С твоей последней фразой согласен полностью! Суперлига как есть, так и будет не иметь никакой юридической силы. А мы все будем называть турнирчик Колесникова!
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28 ноября 2021г. 22:50
Ты за всех не отвечай. Катки строит Колёсиков и хоккей по полном пиарит тоже он. А фху занимаються рейдерством.
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29 ноября 2021г. 00:18
Послушай, он делает это для чего? Чтобы создать фарм клубы Донбасса. Это что нормально? Если бы он делал это бескорыстно. А так делается его лига, с его правилами, а это запрещено. Так быть не должно.
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