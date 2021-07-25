Чолач – первый с 2007 года украинец, выбранный на драфте НХЛ
«Вегас» – о драфте Чолача: «Нам просто нужны лучшие игроки, которые помогут нам побеждать»
Лоус высказался о драфте украинского защитника
Фото: twitter.com/GoldenKnights
Помощник директора «Вегаса» по развитию игроков Боб Лоус объяснил выбор на драфте НХЛ под 190-м номером украинского защитника «Сокола» Артура Чолача. Слова Лоуса приводит nhl.com:
В поздних раундах мы выбрали Якуба Демека и Артура Чолача. Нас устраивает их развитие и нам нравится то, что они могут принести со своими навыками и потенциалом. Для «Вегаса» не имеет значения, откуда именно приедет хоккеист. Нам просто нужны лучшие игроки, которые помогут нам побеждать.
Напомним, что в прошедшем сезоне Чолач с «Соколом» стал вице-чемпионом Украины.