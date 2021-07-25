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«Вегас» – о драфте Чолача: «Нам просто нужны лучшие игроки, которые помогут нам побеждать»

Лоус высказался о драфте украинского защитника
Хоккей НХЛ
25 июля 19:55
«Вегас» – о драфте Чолача: «Нам просто нужны лучшие игроки, которые помогут нам побеждать»
Фото: twitter.com/GoldenKnights

Помощник директора «Вегаса» по развитию игроков Боб Лоус объяснил выбор на драфте НХЛ под 190-м номером украинского защитника «Сокола» Артура Чолача. Слова Лоуса приводит nhl.com:

В поздних раундах мы выбрали Якуба Демека и Артура Чолача. Нас устраивает их развитие и нам нравится то, что они могут принести со своими навыками и потенциалом. Для «Вегаса» не имеет значения, откуда именно приедет хоккеист. Нам просто нужны лучшие игроки, которые помогут нам побеждать.

Напомним, что в прошедшем сезоне Чолач с «Соколом» стал вице-чемпионом Украины.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сокол (Киев) Вегас Голден Найтс

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