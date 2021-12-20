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«Вегас» в серии буллитов переиграл «Айлендерс», «Нью-Джерси» не смог одолеть «Питтсбург»
«Виннипег» уверенно разобрался с «Сент-Луисом»
«Айлендерс» – «Вегас» / Фото - nhregisterНХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Вегас» 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, по буллитам – 0:2)
0:1 Маршессо (Смит, Уайтклауд), 7
1:1 Нелсон (Вальстром, Добсон), 12
1:2 Теодор (Пачиоретти, Стивенсон), 46
2:2 Беллоуз (Паризе), 55
3:2 Пажо (Ли, Вальстром), 58
3:3 Теодор (Пьетранжело), 60
Вратари: Сорокин – Ленер
«Виннипег» – «Сент-Луис» 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
1:0 Элерс (Штястны, Шайфли), 25
1:1 Тарасенко (Бучневич, Барбашев), 34
2:1 Шайфли (Элерс), 37
3:1 Штястны (Диллон, Элерс), 45
3:2 Миккола (Барбашев, Бучневич), 55
4:2 Штястны (Лаури, Элерс), 55
Вратари: Хеллибак – Биннингтон
«Вашингтон» – «Лос-Анджелес» 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
1:0 Макмайкл (Снайвли), 8
2:0 Шульц (Хэтэуэй, Шири), 34
2:1 Лизотт (Копитар, Иафалло), 38
2:2 Воланин (Рой), 43
2:3 Кемпе (Браун, Рой), 50
Вратари: Ванечек – Спаркс
«Нью-Джерси» – «Питтсбург» 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 Блюгерс (), 10
0:2 Хейнен (Цукер, Петтерссон), 22
1:2 Куокканен (Шарангович, Смит), 23
1:3 Мэтисон (Руэдел, Симон), 50
2:3 Бастиан (Заха, Хэмилтон), 52
Вратари: Гиллис – Джерри
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