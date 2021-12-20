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02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
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19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
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18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
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02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен

«Вегас» в серии буллитов переиграл «Айлендерс», «Нью-Джерси» не смог одолеть «Питтсбург»

«Виннипег» уверенно разобрался с «Сент-Луисом»
Хоккей НХЛ
07:42
«Вегас» в серии буллитов переиграл «Айлендерс», «Нью-Джерси» не смог одолеть «Питтсбург»
«Айлендерс» – «Вегас» / Фото - nhregister
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Вегас» 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, по буллитам – 0:2)

0:1 Маршессо (Смит, Уайтклауд), 7

1:1 Нелсон (Вальстром, Добсон), 12

1:2 Теодор (Пачиоретти, Стивенсон), 46

2:2 Беллоуз (Паризе), 55

3:2 Пажо (Ли, Вальстром), 58

3:3 Теодор (Пьетранжело), 60

Вратари: Сорокин – Ленер
 

«Виннипег» – «Сент-Луис» 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

1:0 Элерс (Штястны, Шайфли), 25

1:1 Тарасенко (Бучневич, Барбашев), 34

2:1 Шайфли (Элерс), 37

3:1 Штястны (Диллон, Элерс), 45

3:2 Миккола (Барбашев, Бучневич), 55

4:2 Штястны (Лаури, Элерс), 55

Вратари: Хеллибак – Биннингтон
 

«Вашингтон» – «Лос-Анджелес» 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

1:0 Макмайкл (Снайвли), 8

2:0 Шульц (Хэтэуэй, Шири), 34

2:1 Лизотт (Копитар, Иафалло), 38

2:2 Воланин (Рой), 43

2:3 Кемпе (Браун, Рой), 50

Вратари: Ванечек – Спаркс 
 

«Нью-Джерси» – «Питтсбург» 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 Блюгерс (), 10

0:2 Хейнен (Цукер, Петтерссон), 22

1:2 Куокканен (Шарангович, Смит), 23

1:3 Мэтисон (Руэдел, Симон), 50

2:3 Бастиан (Заха, Хэмилтон), 52

Вратари: Гиллис – Джерри 

Владимир Кириченко
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