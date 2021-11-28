Витер о поражении от «Донбасса»: «Паники никакой нет. На то они и есть спарринги»

«Стальные чайки» пропустили финальную шайбу за 10 секунд до окончания основного времени





Сергей Витер / Фото: Суперлига Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер прокомментировал поражение от «Донбасса» (3:4) в контрольном матче.

«Что сказать. Вели 3:0 и проиграли матч. Но ничего, такое бывает. Где-то вратарь травму получил во втором периоде. Будем разбираться, посмотрим видео. Паники никакой нет. На то они и есть спарринги». Напомним, с 3 по 5 декабря в Мариуполе пройдет Кубок Азовского моря, где сыграют «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь».

Карен Агабекян