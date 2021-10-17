Пидгурский: «На «Мариуполь» нужно выходить с яйцами – с омлетом не**р выходить»
Витер: «Победа была ожидаема – ребята реализовали моменты, молодцы»
Наставник «стальных чаек» дал комментарий после победы над «Днепром»
Сергей Витер / Фото: uhl.ua
Главный тренер «Мариуполя» Сергей Витер поделился мнением о победе в рамках регулярного чемпионата УХЛ над «Днепром» (8:1):
Ожидаема была победа, потому что мы неплохо подготовились. Была пауза, можно так сказать. А то, что ребята где-то реализовали моменты, забили – ну молодцы.
Казаковцев плохо себя почувствовал, ничего страшного.
О приходе Евгения Бруля
Вратари его работа, пусть старается. Это вынужденная мера была, потому что были моменты в предыдущих играх, не хотел бы вспоминать. Надо, чтобы с вратарями более плодотворно поработали.
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