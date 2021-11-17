«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», «Бостон» уверенно разобрался с «Монреалем»
Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»
Команда сейчас не впечатляет результатами в НХЛ
Холдинг Fenway Sports Group LLC начал предварительные переговоры со стороной Рона Беркла и Марио Лемье о приобретении команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс», сообщает The Wall Street Journal.
В случае успешных переговоров «Питтсбург» может получить новых владельцев уже к концу текущей недели.
Отметим, что миллиардер Беркл и бывший хоккеист Лемье владеют клубом с 1999 года.
Холдингу Fenway Sports Group LLC также принадлежат футбольный клуб «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».
Напомним, в последнем матча «Питтсбург» уступил «Баффало» (1:2).
Комментарии 0