Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 1
Сегодня 15
Завтра 5
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Сокол 2:4 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Идёт
Хоккей (1 событие из 1) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Идёт
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован

Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»

Команда сейчас не впечатляет результатами в НХЛ

Хоккей НХЛ
08:59
Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»

Холдинг Fenway Sports Group LLC начал предварительные переговоры со стороной Рона Беркла и Марио Лемье о приобретении команды НХЛ «Питтсбург Пингвинс», сообщает The Wall Street Journal.

В случае успешных переговоров «Питтсбург» может получить новых владельцев уже к концу текущей недели.

Отметим, что миллиардер Беркл и бывший хоккеист Лемье владеют клубом с 1999 года.

Холдингу Fenway Sports Group LLC также принадлежат футбольный клуб «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

Напомним, в последнем матча «Питтсбург» уступил «Баффало» (1:2).

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Питтсбург Пингвинс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
Хоккей НХЛ
08:49
«Тампа-Бэй» в овертайме уступила «Каролине», «Чикаго» в серии буллитов выиграл у «Питтсбурга»
«Тампа-Бэй» в овертайме уступила «Каролине», «Чикаго» в серии буллитов выиграл у «Питтсбурга»
Хоккей НХЛ
10 ноября 08:43
НХЛ. «Тампа-Бэй» разбила «Питтсбург», «Вегас» выиграл у «Колорадо»
НХЛ. «Тампа-Бэй» разбила «Питтсбург», «Вегас» выиграл у «Колорадо»
Хоккей НХЛ
27 октября 08:38
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Торонто», «Виннипег» и «Нэшвилл» победили в матчах с 10-ю шайбами
Хоккей НХЛ
24 октября 08:21

Новости: Хоккей

Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»
Владельцы футбольного «Ливерпуля» намерены купить «Питтсбург Пингвинс»
НХЛ
08:59
«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
«Флорида» укрепила лидерство разгромом «Айлендерс», «Анахайм» в овертайме дожал «Вашингтон»
НХЛ
08:49
Бывший соперник «Донбасса» всухую обыграл шведов, «Фрелунда» забросила 10 шайб и другие результаты стартовых матчей плей-офф ХЛЧ
Бывший соперник «Донбасса» всухую обыграл шведов, «Фрелунда» забросила 10 шайб и другие результаты стартовых матчей плей-офф ХЛЧ
Лига чемпионов
01:41
«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба
«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба
УХЛ
16 ноября 22:34
«Ак Барс» минимально обыграл «Спартак», «Салават Юлаев» выиграл у «Торпедо»
«Ак Барс» минимально обыграл «Спартак», «Салават Юлаев» выиграл у «Торпедо»
КХЛ
16 ноября 21:35
«Сокол» в третий раз в сезоне обыграл «Краматорск»
«Сокол» в третий раз в сезоне обыграл «Краматорск»
УХЛ
16 ноября 20:45
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Рулав Одд» – «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
16 ноября 19:55
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
УХЛ
16 ноября 18:37
В Украине учреждена хоккейная Суперлига
В Украине учреждена хоккейная Суперлига
Хоккей в Европе
16 ноября 18:30
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
59
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00