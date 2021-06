Впервые в истории на драфте выбрали девушку

Тайя Карри / фото - Toronto Star

На драфте юниорской лиги Онтарио под общим 267-м номером была выбрана 16-летняя хоккеистка Тайя Карри.

Девушка выступает на позиции вратаря и была задрафтована клубом «Сарния».

#OHLDraft history!



Congrats to goaltender Taya Currie of @ALLIANCE_Hockey's @EMCChiefs, the first female ever chosen in the Priority Selection, joining @StingHockey at 267th overall: https://t.co/Vn9S9i8MdT pic.twitter.com/fDsmT13vYt